▲ 이재명 대통령이 28일 강원특별자치도 동해시에서 열린 GS AI 데이터 센터 착공식에 참석한 뒤 LG전자의 AI 데이터센터 액체 냉각 관련 전시장을 찾아 3D 안경을 쓰고 체험하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(28일) 오전 강원도 동해에서 열린 GS의 인공지능 데이터센터(AIDC) 착공식에 참석했습니다.데이터센터는 지난 6월 정부가 발표한 '3대 메가프로젝트'의 일환으로 지어지는 것으로, 최대 2.4GW급으로 구축될 예정입니다.청와대는 "강원권 첫 메가프로젝트이자 아시아 최대 규모의 AI 인프라가 될 것"이라며 "강원 지역 경제의 새로운 도약과 활력을 이끌게 될 핵심 동력"이라고 밝혔습니다.착공식에는 허태수 GS그룹 회장, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 하정우 국가인공지능전략위원회 부위원장, 우상호 강원도지사, 이정학 동해시장 등이 참석했습니다.이 대통령은 지난 21일에는 울산의 SK 인공지능 데이터센터 건설 현장을 방문했습니다.착공식 행사를 마친 뒤 이 대통령은 허태수 GS 회장, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 등과 함께 LS일렉트릭, LG전자, SDT 등 국내 기업의 데이터센터 관련 기술을 시찰하고 설명을 들었습니다.이 대통령은 직접 3D 안경을 착용하고 냉각수 흐름에 관한 가상 시뮬레이션을 관람했습니다.또 데이터센터 운영 시 냉각에 드는 비용이 약 40%를 차지한다는 설명을 듣고는 "앞으로 북극에 (데이터센터를) 설치하는 일이 벌어질 수도 있겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)