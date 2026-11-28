도널드 트럼프 미국 대통령이 엔비디아 최고경영자 젠슨 황의 복귀에 발 벗고 나선 이유 중에 하나로, 트럼프 대통령이 보유한 엔비디아 주식 때문일 수 있다는 분석과 비판이 나왔습니다.



미 정부윤리청의 재산공개 분석 자료에 따르면 트럼프 대통령은 올해 엔비디아 주식을 수십 차례 거래했으며, 젠슨 황 복귀 발표 직후 주가가 31% 이상 폭등하면서 최대 200억 원 정도의 평가 차익을 거둔것으로 추산됩니다.



파이낸셜타임스는 지난 9월 30일 기준 트럼프 대통령의 엔비디아 주식은 최소 3만2천 주에서 37만 주 사이라고 보도했습니다.



이를 토대로 이번 급등에 따른 평가액 증가분은 최소 17억 원에서 최대 200억 원으로 추산됩니다.



다만 10월에서 11월 사이 주식 거래 내용은 공개되지 않아 실제 주식의 보유량은 확인이 불가한 상황입니다.



한 가지 확실한 건 해당 계좌에 지난해 말 기준으로 엔비디아 주식 보유액은 최대 5800만 달러, 우리 돈 780억 원에 달했습니다. 트럼프 대통령은 엔비디아 주가가 폭등한 날, 인터뷰에서 젠슨 황의 복귀에 자신이 깊게 관여했다고 밝혔습니다.



그러자 이해 충돌 여부를 조사해야 한다는 요구가 잇따르고 있습니다.



영국 가디언은 사설을 통해 역대 대통령들과 달리 트럼프 대통령은 주식을 백지신탁하지 않았고, 자신의 영향력으로 기업 경영에 개입해 개인적인 수익을 올렸다고 비판했습니다.



CBS뉴스 역시 국가안보보다 개인의 재정적 이익을 우선시한 노골적인 이해충돌이라고 날을 세웠습니다.



미국 민주당도 이해충돌 여부를 조사해야 한다고 목소리를 높이고 있습니다.



민주당의 루벤 가예고 상원의원은 소셜미디어에 젠슨 황 복귀 발표 전에 어떤 주식 거래가 있었는지 조사해야 한다며 이번 백악관은 역사상 가장 부패했다고 언급했습니다.