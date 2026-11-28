현재 충청 이남 지역에 눈·비구름이 지나고 있습니다.



무주와 구례 산간 , 제주 산지에 대설주의보가 발효 중인데요.



내일(29일) 새벽까지 이들 지역 5mm 안팎의 비나 최대 5cm의 눈이 내려 쌓이는 곳이 있겠습니다.



한편 북서풍을 타고 추위가 밀려오고 있습니다.



내일 아침 서울의 체감 기온 영하 4도로 반짝 영하권 추위가 나타나겠습니다.



강원 동해안을 따라서는 대기가 매우 건조한 가운데 곳곳으로 강풍이 이어지고 있습니다.



산불 등 화재 발생하지 않도록 조심하셔야겠습니다.



내일 전국 하늘 맑게 드러날 텐데요.



아침 기온 춘천이 영하 5도로 추위가 나타나겠고 낮부터는 그래도 기온이 오름세로 돌아서며 서울이 8도, 울산 11도까지 오르겠습니다.



다음 주 내내 평년 기온을 웃도는 날들이 이어질 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)