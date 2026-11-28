<앵커>



더불어민주당 최민희 최고위원에 대한 중징계 여파가 가라앉지 않고 있습니다. 친청계 의원들의 반발에 이어 오늘은 김민석 대표를 겨냥한 사퇴 촉구 집회가 열릴 예정입니다.



한성희 기자입니다.



<기자>



친정청래계 지지자들이 오늘(28일) 오후 국회 앞에서 민주당 최민희 최고위원 징계에 항의하는 집회를 엽니다.



최 의원에 대한 징계 철회와 함께 지난 8월 전당대회에서 신천지 의혹을 제기했던 김민석 당 대표의 사퇴를 촉구할 예정입니다.



앞서 민주당 윤리심판원은 어제(27일) 최민희 의원의 이재명 대통령 관련 발언 등을 문제 삼아 당원 자격정지 2년의 중징계를 의결했습니다.



[이창환/민주당 윤리심판원장 (어제) : 최민희 의원의 문제된 일부 발언이 당의 품위를 훼손한 것으로 판단하고 제반 사정을 종합적으로 고려하여 중징계 처분을 의결했습니다.]



당원 자격정지는 가장 높은 처벌인 제명 다음으로 무거운 징계입니다.



징계가 확정되면 최고위원직이 자동 박탈되고, 2028년 4월로 예정된 총선에 민주당 후보로 나설 수 없게 됩니다.



최 의원은 "수용하기 어렵다"며 재심을 신청하겠다고 밝힌 상태인데, 재심을 신청하면 최종 확정 전까지 징계 효력은 보류됩니다.



중징계 결정 후 정청래 전 대표는 "납득할 수 없다"며 "최민희가 중징계면, 김민석 반분신 3자 비밀연합의 해당행위는?"이라고 직격했습니다.



윤리심판원이 김 대표 징계 청원도 전체회의에 회부해 심사하기로 한 만큼, 친청계의 공세는 이어질 전망입니다.



(영상취재 : 오영춘·신동환, 영상편집 : 김진원)