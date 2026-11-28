▲ 영국 레이큰히스 왕립공군기지

미군이 이달 초 영국 내 공군 기지에 출현한 드론들을 격퇴했다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 사안에 정통한 소식통들을 인용해 현지시간 28일 보도했습니다.지난 13일 미군이 사용하는 영국 서퍽주 레이큰히스 왕립공군(RAF) 기지 주변을 비행하는 드론이 6대가량 포착됐습니다.이에 기지 내 미군 인력에 안전 확보를 지시하는 보안 경보가 발령됐습니다.당시 이 사건은 보도됐으나 구체적인 내용은 거의 공개되지 않았습니다.소식통들에 따르면 미군이 대드론 기술을 활용해 기지에 몰려든 드론들을 성공적으로 격퇴했으나, 미국과 영국 측 모두 해당 드론을 회수하지는 못했습니다.드론을 확보하지 못하면서 별도의 탑재물이 있었는지도 확인되지 않았습니다.이는 미국과 영국 당국이 드론에 무기나 첩보 장비 등이 탑재됐을 가능성을 배제할 수 없다는 의미라고 FT는 설명했습니다.소식통들은 이란이 이번 사건에 연루된 것으로 의심된다고 전했습니다.이란은 올해 미군이 사용하는 영국 내 군사기지에서 잇따라 발생한 보안 사건에 연루됐다는 의혹을 부인해왔습니다.미 공군 제48전투비행단이 주둔하는 레이큰히스 기지는 약 7천명의 인력이 근무하는 유럽 최대 규모의 미군 전투기 운용 기지입니다.이 기지는 지난 9월 미 국방부가 발령하는 위협 경보 가운데 두 번째로 높은 단계인 '찰리 경보' 상태에 있다고 확인한 바 있습니다.미 공군은 지난 13일 레이큰히스 기지에서 '허가받지 않은 것으로 의심되는 드론 활동'에 대응했다고 확인하면서 인명 피해나 항공기 및 인프라 피해는 없었다고 밝혔습니다.영국 국방부도 국방부 경찰과 현지 경찰이 미 공군 보안부대와 긴밀히 협력해 이번 사건에 대응했으며, 상황이 "신속하게 해결됐다"고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)