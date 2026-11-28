한국 정부가 해외에서 처방받은 당뇨와 비만 치료제 마운자로의 국내 반입을 허용한 이후, 3배에서 5배가량 비싼 국내 가격을 피해 일본 대마도 등으로 원정 구매에 나서는 한국인이 급증하면서 논란이 일고 있습니다.



후지뉴스네트워크는 대마도에 마운자로를 사려는 한국인들이 급증하고 있다고 현지시간 26일 섬의 모습을 전했습니다.



부산항에서 배를 탄 한국인들은 대마도에 내려 모두 분주하게 같은 방향으로 이동했고, 한 택배 업체의 영업소 앞에 사람들이 줄을 서 있는 모습이 포착됐습니다.



마운자로를 구하려는 한국인 여행객들이 사전에 일본 병원에서 온라인 진료를 받으면, 해당 병원이 대마도의 택배 업체 영업소로 마운자로를 보내는 방식입니다.



부산에서 배로 1시간 반이면 도착하는 대마도에서 마운자로를 가져가면 당일치기로 저렴한 가격에 이 약을 구입할 수 있습니다.



마운자로는 한국에서는 비급여인 데다 정부가 판매가를 지정하지 않아, 2형 당뇨병 치료제로 가격을 관리하는 일본보다 구입 비용이 최대 3배에서 5배 수준입니다.



원래는 일본 등 해외에서 구입한 마운자로를 한국으로 들여오는 것이 금지됐지만, 정부가 지난 12일 해외에서 처방받은 비만 치료제를 가지고 들어올 수 있도록 허용했습니다.



가격이 저렴한 일본으로 원정을 떠나 구입하는 것이 유행처럼 퍼지며 초밥을 뜻하는 스시와 마운자로를 합친 스시자로라는 신조어가 등장했습니다.



소셜미디어 등에는 대마도의 택배 영업소에 한국인들이 길게 줄을 늘어선 사진과 함께 한국인들이 한꺼번에 마운자로를 보내 영업을 마비시켰다거나 시간이 오래 걸리니 한국인들이 나서서 분류했다는 글이 올라왔습니다.



한국인들이 몰린 택배 영업소는 결국 약품 수령 서비스를 중단한 것으로 전해졌습니다.



이를 보는 일본인들의 시각은 곱지 않습니다.



한 한국인은 이것으로 마운자로 3개월치라며 또 여기 올 것이라고 말했고, 한국인들이 서 있던 줄 주변에는 한국어가 쓰인 쓰레기도 있었습니다.



이 매체는 지역 주민들 사이에서 쓰레기 문제가 걱정된다거나 수백 명이 한꺼번에 오니까 마운자로 상자를 대마도에 버리고 갈 것이라는 불만이 쏟아졌다고 전했습니다.