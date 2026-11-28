▲ 르브론 제임스

다음 달 42살 생일을 앞둔 농구 스타 르브론 제임스가 필라델피아를 미국프로농구 시즌 인 토너먼트 NBA컵 8강으로 이끌었습니다.르브론은 인디애나와 대회 조별리그 최종전에서 경기 시작 4분 만에 3점포 3개를 터뜨리는 등 1쿼터에만 11점을 몰아쳤고, 4쿼터까지 총 27분 동안 뛰면서 팀 내 최다인 21득점에 리바운드 7개, 어시스트 6개를 기록해 111대 87, 24점 차 대승을 거두는 데 앞장섰습니다.3승 1패로 B조 1위를 차지한 필라델피아는 C조 1위 애틀랜타와 4강 진출을 다툽니다.샌안토니오는 LA 레이커스를 상대로 짜릿한 역전승을 거두고 와일드카드로 8강에 합류했습니다.스테폰 캐슬이 26득점, 빅토르 웸반야마가 25득점에 리바운드 16개를 잡아내며 99대 96 승리를 이끌었습니다.레이커스의 루카 돈치치는 31점을 터뜨리고도 팀의 패배를 막지 못했습니다.지난해 NBA컵 우승팀 뉴욕 닉스는 마이애미에 3점 차로 패해 8강 진출에 실패했습니다.이밖에 디트로이트와 보스턴, 댈러스, 멤피스, 포틀랜드가 8강에 올랐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)