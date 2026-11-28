한국의 핵추진잠수함 도입 추진을 두고 미국과 중국이 국제원자력기구, IAEA에서 정면으로 충돌했습니다.



중국이 IAEA 전체 회원국의 사전 합의가 필요하다고 제동을 걸자 미국 정부가 반박한 겁니다.



미국의소리 보도에 따르면 미 국무부는 IAEA가 개별 회원국과 핵물질 안전조치에 관한 협상을 진행할 고유 권한을 갖고 있다고 밝혔습니다.



전체 회원국의 사전 합의가 필요하다는 중국의 주장에 선을 그은 겁니다.



앞서 지난 18일 열린 IAEA 이사회에서 중국은 한미 핵추진잠수함 협력이 비평화적 목적의 핵물질 이전을 수반한다고 주장했습니다.



그러면서 한국과 IAEA 간 기술 협의에만 맡겨둘 것이 아니라 전체 회원국 차원의 논의와 합의가 선행돼야 한다고 요구했습니다.



하지만 미국은 한국과 IAEA의 협의가 IAEA의 기존 권한과 한국의 핵확산금지조약상 의무에 부합한다는 입장입니다.



유럽연합도 한국이 핵물질 관련 신고 의무를 충실히 이행하고 있다고 평가했습니다.



앞서 미국은 지난해 11월 한미 정상회담 공동 설명자료를 통해 한국의 핵추진잠수함 건조를 승인했습니다.



우리 정부는 2030년대 중반 첫 핵추진잠수함 진수를 목표로 사업을 추진하고 있습니다.



한국과 IAEA는 지난달 첫 기술 협의를 진행했으며, 내년에도 관련 협의를 이어갈 예정입니다.



IAEA는 한국과의 협의가 마무리되면 관련 약정을 이사회에 제출할 방침입니다.



(취재 : 안혜민, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)