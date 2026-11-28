▲ 프랑스 파리 고물가 시위

국제신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 프랑스의 국가신용등급이 재정악화 때문에 강등될 가능성을 열어뒀습니다.현지시간 27일 S&P는 프랑스의 신용등급을 기존 A+로 유지하되 등급 전망을 기존 '안정적'에서 '부정적'으로 변경한다고 밝혔습니다.A+는 10단계로 구성된 투자등급의 5번째로 채무의 상환능력은 양호하지만 경기변동에 다소 영향을 받는다는 의미입니다.등급 전망이 부정적이라는 말은 향후 1∼2년 내에 등급이 하향 조정될 가능성이 크다는 뜻입니다.S&P는 "2027년 대통령 선거 이후를 비롯해 정치적 양극화가 계속되면 재정적자 감축 대책, 경제성장 촉진을 위한 개혁을 이행하는 데 제약이 있을 수 있다"고 지적했습니다.그러면서 "부진한 경제 성장세와 채무상환 비용 때문에 재정적자 감축이 어려워지면서 재정적 난제가 커지고 있다는 점을 반영했다"고 등급 전망 하향의 근거를 제시했습니다.앞서 지난달 말 피치도 프랑스의 재정 건전성 회복 가능성을 의심하며 신용등급 전망을 '부정적'으로 바꾼 바 있습니다.국제신용평가사들의 이 같은 경종은 프랑스가 정치적, 경제적으로 심한 혼란을 겪는 국면에서 나오고 있습니다.이날 프랑스 통계청 발표에 따르면 프랑스는 올해 3분기 국내총생산(GDP)이 전분기 대비 0.2% 감소했습니다.이는 1분기 -0.2%, 2분기 -0.02%에 이은 3개 분기 연속 역성장으로 기술적 경기침체로 규정될 수 있습니다.프랑스는 10년물 국채 금리가 지난달 2002년 이후 최고인 5.14%까지 치솟은 데 이어 최근에도 4.7%대의 높은 수준을 유지하면서 국가채무에 대한 이자 비용이 눈덩이처럼 늘고 있습니다.에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 문제를 해결하기 위해 430억 유로 규모의 긴축과 증세안을 추진하고 있으나 하원의 과반을 확보하지 못한 소수정부를 이끄는 탓에 어려움을 겪고 있습니다.마크롱 대통령은 강행 처리 수단을 지니고는 있으나 그 경우 불신임 투표에 직면하거나 노동조합과 학생들이 대규모 시위를 벌여 극도의 사회적 혼란이 초래될 위험이 있습니다.여론조사 결과를 보면 프랑스는 내년 4∼5월 대선에서 기성정치에 대한 실망 속에 극우성향을 지닌 포퓰리스트 정당인 국민연합(RN)이 집권할 가능성이 커지고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)