▲ 전국민주노동조합총연맹 위원장에 도전하는 엄길용(왼쪽)·양경수 후보가 27일 서울 여의도 국회의사당 앞에서 열린 전국교육공무직본부 총파업대회 사전집회에 참석해 있다.

민주노총이 차기 위원장·지역본부장 선거에서 특정 후보조의 투표를 독려하고 커피 쿠폰 제공을 약속한 지부 2곳의 조합원 표를 무효로 처리했습니다.민주노총 선거관리위원회는 오늘(28일) 공고에서 "심각한 규정 위반 선거운동 행위자인 iM라이프생명보험지부와 한화생명보험지부가 참여한 민주노총·지역본부 임원 선거에 대해 일부 무효로 결정했다"고 밝혔습니다.지난 19∼25일 실시된 위원장·지역본부장 선거 중 2개 지부에서 나온 표는 무효로 한다는 의미입니다.민주노총 선관위는 다만 "무효 처리가 선거 당락에는 영향을 미치지 않는다"고 덧붙였습니다.민주노총 선관위는 아울러 해당 지부를 규율위에 제소하고 지부 대표자는 향후 5년간 민주노총 선거에 나오지 못하게 하는 등 조치를 요청하기로 했습니다.또 모든 조합원에게 문제가 된 선거운동 내용과 제재 결과를 발송할 예정입니다.이들 지부는 이번 선거에서 양경수 민주노총 위원장 후보와 한정아 서울지역본부장 후보 투표를 독려하는 웹자보를 배포하면서 투표 참여 시 커피 쿠폰을 지급하겠다는 문구를 담았습니다.전체 투표 후 집계 결과 위원장 선거는 양경수 후보와 엄길용 후보가 1·2위에 올랐지만, 과반 득표자가 없어 다음 달 6∼10일 결선 투표가 진행됩니다.서울지역본부장도 한정아 후보가 서광순 후보를 제쳤으나 득표율이 46.58%로 절반에 못 미쳐 같은 기간 한 후보를 대상으로 찬반 투표가 실시됩니다.(사진=연합뉴스)