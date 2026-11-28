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일본프로야구가 내년 도입되는 '피치컴'(투구 사인 전달 장치) 사인 훔치기를 막고자 주루 코치의 박스 이탈 금지를 강화했습니다.닛칸스포츠는 프로와 아마추어가 공동으로 구성한 일본야구규칙위원회가 공인 야구 규칙 일부를 27일 개정했다며 가장 큰 변화는 주루 코치의 코치스 박스 이탈 금지 규정을 강화한 것이라고 보도했습니다.주루 코치는 1, 3루 근처에 지정된 코치스 박스에서 감독의 사인을 선수에게 전달하며 선수의 주루를 돕습니다.한국프로야구 공식 야구 규칙을 보면, 코치스 박스는 1, 3루에서 약 4.6ｍ(15피트) 떨어진 곳에 있으며 가로 6ｍ(20피트), 세로 3ｍ(10피트) 네모 형태입니다.그간 일본프로야구에서는 상대 팀 감독이 "주루 코치가 코치스 박스 안에 없다"고 지적했을 때만 심판이 코치에게 박스 안으로 들어가라고 지시하는 수준에 그쳤습니다.그러나 규칙 개정으로 주루코치는 '투수가 공을 갖고 투수판(마운드)에 위치한 시점'에 반드시 코치스 박스 안에 있어야 합니다.강제 규정으로 수정한 까닭은 주루 코치가 코치스 박스를 벗어나 홈 플레이트나 마운드 부근으로 접근해 피치컴에서 나오는 투수와 포수 간의 음성 사인 신호를 엿듣거나 사인과 볼 배합을 훔쳐보는 부정행위를 사전에 방지하려는 목적이라고 닛칸스포츠는 전했습니다.이를 위반하면 심판은 처음에는 코치에게 경고하고 두 번째엔 퇴장을 명령합니다.