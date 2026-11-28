▲ 스테픈 커리

미국프로농구(NBA) 골든스테이트 워리어스의 간판 슈터 스테픈 커리가 복사근 파열 여파로 앞으로 세 경기를 더 결장합니다.28일(한국시간) ESPN 보도에 따르면, 골든스테이트 구단은 성명을 통해 커리가 향후 포틀랜드 트레일블레이저스전을 비롯해 로스앤젤레스(LA) 클리퍼스전, 유타 재즈전까지 최소 3경기에 나서지 못한다고 발표했습니다.다만 구단은 커리의 회복세가 순조로워 개인 훈련 단계에 들어갔다고 전했습니다.커리는 12월 2일 유타전을 마친 다음 날 재검진을 받을 예정입니다.선수단이 포틀랜드 원정길에 오른 가운데 커리는 샌프란시스코에 남아 재활에 집중하고 있습니다.커리는 지난 12일 휴스턴 로키츠와의 원정 경기 1쿼터에서 복사근이 파열되는 부상을 입었습니다.구단은 당초 커리가 약 한 달가량 자리를 비울 것으로 내다봤습니다.커리의 부상 직전까지 8연승을 질주하며 8승 3패로 순항하던 골든스테이트는 커리가 빠진 뒤 원정 5연패에 빠지며 흔들렸습니다.그러다가 최근 안방에서 보스턴 셀틱스와 새크라멘토 킹스를 연파하며 급한 불은 끈 상태입니다.커리는 부상 전까지 올 시즌 10경기에 출전해 평균 26.3분을 뛰며 27.8득점을 몰아쳤습니다.야투 성공률 50%, 3점슛 성공률 45.7%를 기록했고, 자유투는 76개 가운데 단 1개만 놓치는 등 절정의 슛 감각을 뽐내고 있었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)