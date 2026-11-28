▲ 이재명 대통령이 28일 강원특별자치도 동해시에서 열린 GS AI 데이터 센터 착공식에 참석해 축사하고 있다.

이재명 대통령은 28일 글로벌 인공지능(AI) 경쟁과 관련, "대한민국이 세계의 기준을 세우고 방향을 제시하는 선도 국가로 굳건히 자리 잡을 수 있도록 정부가 모든 역량을 동원하겠다"고 말했습니다.이 대통령은 이날 강원도 동해에서 열린 GS의 AI데이터센터(AIDC) 착공식에 참석, "전 세계는 AI 기술에서 국가 단위의 총성 없는 전쟁을 펼치고 있다. 이 전례 없는 국가 단위 속도전에서 단 한 걸음만 늦어도 영원한 추격자 신세지만 한 걸음만 먼저 내디뎌도 판도를 바꾸는 선도자가 돼 무한한 기회를 누릴 것"이라면서 이같이 밝혔습니다.이 대통령은 강원도 AIDC에 대해 "앞으로 강원은 인공지능 산업을 선도하는 핵심 거점으로 새롭게 도약할 것"이라면서 "아시아 최대 규모의 인공지능 핵심 인프라로서 글로벌 기업의 선제적인 투자를 이끄는 마중물이 될 것"이라고 밝혔습니다.이 대통령은 "인공지능 데이터센터가 지역 경제 활성화를 이끄는 사례로 자리매김할 수 있도록 최선을 다해 지원할 것"이라며 "대규모 투자가 지역의 새로운 혁신으로 이어지며 기업과 지역, 그리고 지역의 인재가 함께 성장하는 거대한 전환점이 될 것이라 확신한다"고 했습니다.이어 "건설과 전력, 에너지, 냉각과 공조 등의 연관 산업은 물론 지역 중소기업과 협력업체가 함께 성장하며 골목 상권도 새로운 활력을 얻도록 꼼꼼하게 챙기겠다"며 "데이터센터를 짓고 운영하며 축적한 경험이 기업의 소중한 자산으로 세계 시장에서 경쟁력이 될 수 있도록 힘을 보태겠다"고 약속했습니다.이 대통령은 또 3개월 만에 핵심 인허가 절차까지 끝낸 강원도의 행정 속도를 높이 평가하며 "기업의 과감한 투자 결단에 화답해 적극 행정을 펼쳐주신 강원특별자치도와 동해시 공직자 여러분께 큰 박수 부탁드린다"고 했습니다.그러면서 "이곳 동해에서 떠오르는 해가 대한민국의 오늘을 밝히듯, 오늘 첫 삽을 뜨는 데이터센터가 인공지능 선도 국가로의 내일을 환히 비춰줄 것이라 믿는다"고 덧붙였습니다.동해에 지어질 AIDC는 지난 6월 정부가 발표한 '3대 메가프로젝트'의 일환으로, 최대 2.4GW급 규모로 구축될 예정입니다.(사진=연합뉴스)