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결혼·재혼 중개 앱을 통해 만난 남성에게 사업 자금을 구실로 5억여원을 가로채고도 상대방의 호의로 받은 돈이라고 주장한 50대가 실형을 선고받았습니다.서울고법 춘천재판부 형사1부(이은혜 부장판사)는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 사기 혐의로 기소된 A(59)씨가 낸 항소를 기각하고, 징역 4년을 선고한 원심 판단을 유지했다고 28일 밝혔습니다.A씨는 지난해 3∼5월 결혼·재혼 중개 앱을 통해 알게 된 B(62)씨에게 사업 자금이 필요하다고 속여 총 25회에 걸쳐 5억3천여만원을 가로챈 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.그는 자신에게 이성적 호감을 느끼는 B씨의 재력을 노려 결혼할 것처럼 행세하며 돈을 가로챘습니다.A씨는 법정에서 "피해자로부터 돈을 받은 사실은 있으나 사업에 관해 설명하고 피해자에게 투자받은 것이거나 호의로 증여받은 것"이라고 주장했습니다.1심을 맡은 춘천지법 원주지원은 사업 실체를 알 수 있는 객관적 자료가 보이지 않는 점과 A씨가 사업과 관련해 주로 연락했다는 '마이클'의 연락처조차 알지 못한다고 진술한 점을 근거로 유죄로 판단했습니다.A씨가 피해자로부터 돈을 가로챈 뒤 이를 다시 이체한 계좌 중 상당수가 수사기관에서 이미 도박이나 사기 범행 관련 계좌로 등록된 점과 A씨 스스로도 수사기관에서 도박한 적이 있다고 진술한 점도 유죄 판단 근거로 삼았습니다.1심은 "피해자는 대출과 현금서비스를 받는 등 상당한 금액의 채무를 부담했고, 피고인의 경제적 상황을 고려할 때 향후 추가적인 피해 회복을 기대하기 어려워 보인다"고 지적했습니다.이어 "피해자는 피고인에게 상당한 애정을 쏟은 것으로 보이는데, 피고인은 피해자가 돈을 마련하기 어렵다고 하거나 변제를 요구하면 마치 피해자의 선택으로 피고인의 사업이 실패했다거나 극단적인 선택을 하겠다고 하는 등 피해자의 신뢰를 이용해 범행을 저질러 그 수법도 불량하다"고 덧붙였습니다.A씨의 항소로 사건을 다시 살핀 항소심 재판부는 "원심판결은 사실을 오인하거나 법리를 오해한 잘못이 없고, 원심의 양형은 재량의 합리적인 범위 내에서 이뤄진 것으로 충분히 수긍할 만하다"고 기각했습니다.