▲ DL 그룹 로고

이해욱 DL그룹 회장이 계열사 보직자 회의에서 실적 부진 문제를 지적하다 한밤중 해당 부서 직원 수백명을 회사로 호출한 것으로 확인돼 물의를 빚고 있습니다.업계에 따르면 이 회장은 어제(27일) 오후부터 그룹 계열사 DL이앤씨 플랜트 부문 설계실 회의를 주재했습니다.애초 회의에는 회장과 경영진, 그리고 팀장급 보직자들만 참석해 진행됐습니다.이 회장은 회의에서 올해 플랜트 부문에서 발생한 사망사고와 몇몇 프로젝트의 적자 문제를 지적하다 밤 10시쯤 플랜트 설계실 전 직원을 회사로 호출한 것으로 전해졌습니다.플랜트 설계실 직원은 약 400명 수준이며, 일부는 회사에 남아 야근 중이었고 이미 귀가했다가 호출받은 뒤 다시 회사로 나온 이들도 상당수였던 것으로 알려졌습니다.직원들은 이튿날인 오늘(28일) 새벽에야 귀가한 것으로 전해졌습니다.앞서 DL이앤씨는 3분기 실적발표에서도 샤힌프로젝트 공사 기간 연장과 돌관공사에 따른 추가 비용이 총예정원가에 반영된 점을 분기 영업이익 감소된 이유라며 플랜트 부문의 실적 악재를 설명한 바 있습니다.이날은 특히 일부 프로젝트의 설계상 문제점이 확인돼 설계 수정이나 시공 중단 등 긴급 대응이 필요할 가능성도 있는 만큼 상황을 직원들에게 즉시 공유하자는 취지도 있었다고 회사는 설명했습니다.이 회장은 지난 2016년 운전사들을 상대로 폭언하고, 자신과 눈이 마주치지 않도록 룸미러를 돌리고 사이드미러도 접은 채 운전하라고 요구하는 등 '갑질'로 물의를 일으킨 적이 있습니다.(사진=DL, 연합뉴스)