▲ 화재 현장

오늘(28일) 오전 11시 27분쯤 경기 광주시 목현동의 한 육가공 공장에서 화재가 발생해 20여분 만에 큰 불길이 잡혔습니다.앞서 현장에 출동한 소방 당국은 불이 주변 야산 등으로 확산할 우려가 있다고 보고 대응 1단계(차량 31~50대의 대응이 필요한 경우)를 발령해 진화 작업을 벌였습니다.현장에는 소방 당국과 산림청의 헬기 총 4대와 펌프차 등 장비 30여 대가 동원됐습니다.이후 소방 당국은 화재 발생 20여분 만인 11시 53분쯤 큰 불길을 잡고 잔불 정리 작업을 하고 있습니다.이 불로 인명 피해는 없었으나 샌드위치 패널 구조의 연면적 154㎡ 규모 단층 건물 1개 동이 전소했습니다.화재 발생 당시 현장에서 연기가 확산하면서 소방 당국에 관련 신고가 여러 차례 접수됐던 것으로 전해졌습니다.경기 광주시는 오전 11시 42분 재난 문자를 통해 화재 발생 사실을 알리며 인근 주민들의 주의를 당부했습니다.경찰과 소방 당국은 불을 완전히 끄는 대로 자세한 경위를 파악할 방침입니다.