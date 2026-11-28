▲ 유승민 대한체육회장

유승민 대한체육회장이 다음 달 초 방한하는 국제축구연맹 FIFA와 아시아축구연맹 AFC 실사단을 직접 만나기로 했습니다.유 회장은 FIFA와 AFC의 권고 사항 가운데 대한체육회와 관련된 내용이 상당수 포함돼 있다며 직접 만나 이견을 조율하겠다는 뜻을 밝혔습니다.유 회장은 당초 축구계 사안인 만큼 박지성 K-축구혁신위원회 공동위원장 등 축구인들이 나서는 게 맞다는 입장이었지만, FIFA와 AFC가 대한체육회와의 면담을 요청하면서 입장을 바꿨습니다.축구협회는 정부 주도로 출범한 K-축구혁신위원회의 권고에 따라 회장 선거인단을 2만 명 정도로 확대하는 방안을 추진해 왔습니다.하지만 FIFA와 AFC가 대규모 온라인 투표 방식에 대해 비밀투표 원칙이 훼손될 수 있다는 우려를 제기하고, 총회 중심의 선거 제도를 권고하면서 연내 회장 선거는 무산됐습니다.유 회장은 FIFA와 AFC의 권고 가운데 대한체육회의 정관상 권한과 회원 단체 운영 체계에 충돌할 소지가 있는 부분이 있다며, 이번 면담에서 이를 조율하는 데 집중하겠다고 밝혔습니다.FIFA와 AFC 공동대표단은 다음 달 4일과 5일 서울을 방문해 축구협회와 K-축구혁신위원회 관계자 등을 만나 정관 개정과 차기 회장 선거 문제를 논의할 예정입니다.정몽규 전 회장이 지난 7월 물러난 뒤 수장 공백이 이어지고 있는 축구협회는 현행 규정상 내년 3월까지 새 회장을 선출해야 합니다.(사진=연합뉴스)