▲ 유승민 대한체육회장
유승민 대한체육회장이 다음 달 초 방한하는 국제축구연맹 FIFA와 아시아축구연맹 AFC 실사단을 직접 만나기로 했습니다.
유 회장은 FIFA와 AFC의 권고 사항 가운데 대한체육회와 관련된 내용이 상당수 포함돼 있다며 직접 만나 이견을 조율하겠다는 뜻을 밝혔습니다.
유 회장은 당초 축구계 사안인 만큼 박지성 K-축구혁신위원회 공동위원장 등 축구인들이 나서는 게 맞다는 입장이었지만, FIFA와 AFC가 대한체육회와의 면담을 요청하면서 입장을 바꿨습니다.
축구협회는 정부 주도로 출범한 K-축구혁신위원회의 권고에 따라 회장 선거인단을 2만 명 정도로 확대하는 방안을 추진해 왔습니다.
하지만 FIFA와 AFC가 대규모 온라인 투표 방식에 대해 비밀투표 원칙이 훼손될 수 있다는 우려를 제기하고, 총회 중심의 선거 제도를 권고하면서 연내 회장 선거는 무산됐습니다.
유 회장은 FIFA와 AFC의 권고 가운데 대한체육회의 정관상 권한과 회원 단체 운영 체계에 충돌할 소지가 있는 부분이 있다며, 이번 면담에서 이를 조율하는 데 집중하겠다고 밝혔습니다.
FIFA와 AFC 공동대표단은 다음 달 4일과 5일 서울을 방문해 축구협회와 K-축구혁신위원회 관계자 등을 만나 정관 개정과 차기 회장 선거 문제를 논의할 예정입니다.
정몽규 전 회장이 지난 7월 물러난 뒤 수장 공백이 이어지고 있는 축구협회는 현행 규정상 내년 3월까지 새 회장을 선출해야 합니다.
(사진=연합뉴스)
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