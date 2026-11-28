북서풍을 타고 점차 찬 바람이 강해지겠습니다.



오늘 서울의 낮 기온 9도로 온화했던 어제보다 6도가량 낮겠고요.



일요일인 내일은 서울 아침 기온이 영하 1도까지 떨어지는 등 잠시 영하권 추위를 보이겠습니다.



그래도 이번 추위 오래 가지 않겠고, 월요일이면 물러나겠습니다.



현재 충청 이남 지역은 강수 구름대가 지나고 있습니다.



대체로 산발적으로 약하게 비가 내리고 있는데요.



오늘 충청 이남 지역 서쪽 지역은 5mm 안팎의 비가 내리겠고 일부 영남 지역은 1mm 안팎의 비가 살짝 내리겠습니다.



또 밤사이 호남 내륙과 제주 산지로는 1에서 최대 5cm의 눈이 내려 쌓이는 곳도 있겠습니다.



도로 살얼음과 빙판길 주의하셔야겠습니다.



반면 수도권과 강원도는 맑은 하늘이 이어지는 가운데 대기가 건조합니다.



바람까지 강하게 불어 산불 등 화재 조심하셔야겠습니다.



오늘 낮 기온은 서울이 9도에 그치겠고 찬 바람에 체감 온도는 조금 더 낮겠습니다.



다음 주에는 대체로 흐린 날들이 많겠고, 기온은 계속해서 평년보다 높겠습니다.



(임은진 기상캐스터)