미국에서 두 번째로 큰 교육구인 로스앤젤레스 통합교육구가 학생들이 사용하는 학습 기기에서 구글의 AI 검색 요약 기능을 차단했습니다.



현지시간 27일, AP통신 등에 따르면 약 50만 명의 학생을 관할하는 LA 교육구는 지난 16일부터 학생용 노트북 등에서 구글의 'AI 오버뷰' 기능을 비활성화했습니다.



AI 오버뷰는 구글에서 검색하면 검색 결과 상단에 AI가 정보를 종합해 답변을 제공하는 기능입니다.



학교 내 AI 사용을 둘러싼 구글과 교육 당국의 갈등은 지난 8월부터 본격화됐습니다.



당시 구글은 미국 학교에서 널리 사용되는 학습 관리 시스템 '구글 클래스룸'에 AI 챗봇 제미나이 기능을 활성화했습니다.



하지만 학생들이 스스로 생각하고 문제를 해결하는 대신 AI에 의존할 수 있다는 우려가 커지면서 학부모와 교육계의 반발이 이어졌습니다.



결국 지난 9월 미국에서 가장 큰 두 교육구인 뉴욕과 LA 교육구는 학생들의 생성형 AI 사용을 1년간 제한하기로 했습니다.



뉴욕에서는 초등학생과 중학생의 생성형 AI 사용을 금지했고, LA에서는 유치원생부터 고등학생까지 학교에서 지급한 학습 기기를 통한 생성형 AI 사용을 금지했습니다.



논란이 커지자, 구글도 일부 정책을 수정하기로 했습니다.



구글은 이달 3일 공식 블로그를 통해 학생 계정에서 제미나이 등 AI 도구와 검색 서비스를 기본적으로 비활성화하고, 학교 관리자가 각각의 서비스를 활성화할 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다.



하지만 기존 검색 기능은 유지하면서 AI 기능만 제거해 달라는 교육 당국의 요구는 받아들이지 않았습니다.



결국 LA 교육구는 구글의 지원 없이 외부 업체의 필터를 활용해 AI 요약 기능을 자체적으로 차단했습니다.



LA 교육구는 학생들이 나이에 적합한 안전한 온라인 환경을 이용할 수 있도록 하기 위한 조치라고 설명했습니다.



기존 학습 도구에 탑재된 AI 기능을 제한하려는 움직임은 다른 교육구에서도 나타나고 있습니다.



미국 워싱턴주의 한 교육구는 학생들이 사용하는 마이크로소프트의 엣지 브라우저와 오피스 프로그램에서 AI 기능인 코파일럿을 제거했다고 밝혔습니다.



고등학생의 경우 코파일럿을 별도의 AI 도구로 사용할 수 있도록 하되, 일상적인 학습 과정에서 AI 기능이 자동으로 노출되지 않도록 했습니다.



반면에 빅테크 기업들은 기존 서비스에 AI 기능을 확대하면서, 교육 현장에서의 AI 활용 범위를 둘러싼 논란은 당분간 이어질 전망입니다.



(취재 : 안혜민, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)