▲ 국민의힘 장동혁 대표

더불어민주당이 12·3 비상계엄 2주년을 닷새 앞둔 오늘(28일), 국민의힘 장동혁 지도부에 계엄에 대한 입장을 밝히라고 압박하며 책임자를 끝까지 단죄하겠다고 강조했습니다.이주희 원내대변인은 오늘 서면브리핑을 통해 국민의힘 안에서도 사과 요구가 나오는데 장동혁 지도부만 귀를 닫고 있다고 비판했습니다.앞서 국민의힘 김용태 의원은 어제 KBS라디오 <전격시사>에 출연해 "당의 책임 있는 사람의 메시지가 당연히 있어야 한다"고 말했고, 윤상현 의원도 지난 23일 SBS라디오 <김태현의 정치쇼>에서 "당연히 12·3 비상계엄에 대해서 우리가 사과를 해야지요"라고 말했습니다.이 원내대변인은 장 대표를 향해 "12·3 비상계엄은 내란입니까, 아닙니까"라며 2주기 전에 직접 답하라고 요구했습니다.안태훈 상근부대변인도 이날 논평을 통해 국민의힘의 2주년 당일 장외집회 추진을 겨냥했습니다.2년 전 국민의 주권을 빼앗으려 한 사람이 어느 정당 출신 대통령이었느냐고 반문하며, "마이크를 높이 들 날이 아니라 고개를 깊이 숙여야 할 날"이라고 비판했습니다.국민의힘은 다음 달 3일 서울 장외집회를 유력하게 검토하고 있습니다.최보윤 수석대변인은 지난 26일, 사법부 독립 훼손과 이른바 '이재명 탈옥법' 통과에 맞서 국민주권을 지키는 집회로 봐달라고 말했습니다.다만 2일과 5일도 후보로 거론돼, 일정은 유동적입니다.장 대표는 올해 1월에는 계엄이 잘못된 수단이었다며 사과한 바 있습니다.이 원내대변인은 이날 별도 서면브리핑에서 "12·3 내란 책임자들에게 합당한 책임을 물을 때 완전한 내란 종식이 이뤄진다"는 취지의 어제 이재명 대통령 발언을 거론하며, 사법부가 머뭇거리고 있다고 지적했습니다.대법원이 한덕수 전 국무총리의 국무회의 소집 관련 혐의를 무죄 취지로 파기환송했고, 군 지휘관 8명은 1심에서 전원 무죄를 받았으며, 박성재 전 법무부 장관은 항소심에서 징역 25년이 9년으로 줄었다는 겁니다.다만 대법원은 한 전 총리의 계엄 선포 후 행위에 대해서는 내란 중요임무 종사 혐의가 인정된다고 봤습니다.정부는 지난 24일 매년 12월 3일을 공식 기념일인 '12·3 국민주권의 날'로 지정했는데, 닷새 후 2주년 당일에는 정부 차원의 첫 기념식도 열립니다.첫 기념식은 대통령 직속 빛의위원회와 국회, 시민추진위원회가 공동 주최하고, 국회 앞 일대에서 오후 5시 식전 공연, 7시 공식 기념식, 8시 시민 참여 공연 순으로 진행됩니다.30일에는 국회도서관에서 북콘서트가, 다음 달 2일부터 13일까지는 시민 기록물과 공모전 수상작 전시가 마련됩니다.민주당은 3일 국회도서관에서 전국 지역위원장·국회의원 연석회의를 엽니다.계엄 해제 당시 국회의장이었던 우원식 의원은 2일과 3일 시민들과 계엄 현장을 둘러보는 '12·3 다크투어'를 진행합니다.(사진=연합뉴스)