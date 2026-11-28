▲ U-17 대표팀

카타르에서 열리고 있는 17세 이하 월드컵 축구대회 32강전에서 사상 첫 한일전이 성사됐습니다.일본은 조별리그 L조 마지막 경기에서 기타하라 마키의 해트트릭을 앞세워 온두라스를 7대 0으로 대파했습니다.앞서 콜롬비아와 세르비아에 잇따라 패해 탈락 위기에 몰렸던 일본은 각 조 3위 12개 팀 가운데 7위에 올라 가까스로 32강에 진출했습니다.48개국이 참가한 이번 대회는 4개국씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치르며, 각 조 1·2위, 그리고 3위 중 성적이 좋은 8개 팀이 32강 토너먼트에 오릅니다.앞서 3전 전승의 신바람을 내며 B조 1위로 32강에 선착한 우리 대표팀은 일본과 16강행 티켓을 놓고 맞붙는 대진이 만들어졌습니다.김현준 감독이 이끄는 대표팀은 우간다와 뉴칼레도니아, 에콰도르를 차례로 꺾고 조별리그 전승을 기록했습니다.세 경기에서 12골을 몰아치고 단 2골만 내줘 48개 출전국 가운데 스페인에 이어 두 번째로 좋은 성적을 거뒀습니다.오스트리아 명문 잘츠부르크 이적을 확정한 측면 공격수 김지호와 조별리그에서 4골을 터뜨린 김지우를 앞세워 막강한 공격력을 뽐냈습니다.우리나라는 이 연령대 역대 한일전에서 11승 6무 6패로 우위를 보이고 있지만, 일본은 지난 5월 U-17 아시안컵에서 정상에 오른 만만치 않은 상대입니다.17세 이하 월드컵 사상 처음으로 성사된 한일전은 우리 시간으로 다음 달 1일 밤 10시에 열립니다.우리나라가 일본을 꺾으면 이집트와 콜롬비아의 경기 승자와 8강 진출을 다툽니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)