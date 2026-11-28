▲ 김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석

국가정보원이 김정은 북한 국무위원장의 추가 방중 가능성에 대해 "여러 동향을 주시 중"이라고 오늘(28일) 밝혔습니다.국정원은 김 위원장의 방중이 임박했다는 보도에 이같이 답했습니다.김 위원장의 추가 방중 가능성까지 포함해 북중관계에 주목할 만한 여러 동향이 포착됐다는 것을 사실상 확인한 것으로 해석됩니다.시진핑 중국 국가주석은 중국 선전에서 지난 18일 열린 한중 정상회담에서 이재명 대통령에게 북중관계 동향과 관련해 북한 최고위급의 방중 가능성으로 해석될 수 있는 언질을 준 것으로 알려졌습니다.이에 북중 양국이 북미대화 재개에 앞서 입장을 조율하기 위해 김 위원장이나 고위급 당국자의 추가 방중을 추진할 가능성이 주목받았습니다.청와대와 외교부는 시 주석이 김 위원장 방중 가능성을 언급했다는 언론 보도와 관련해 전날 "보도된 취지와 같은 언급은 없었다"면서도 "북중간 교류가 한반도 평화공존에 도움이 되는 방향으로 이루어지기를 기대하며, 이를 위해 한중간 긴밀한 소통을 이어 나갈 것"이라고 밝힌 바 있습니다.김 위원장은 앞서 지난달 24일 최근 새로 개통한 신압록강대교를 차량으로 건너 중국 단둥을 전격 방문했다가 당일 귀국했습니다.그 열흘 뒤인 이달 3일에는 노동당의 대외관계를 총괄하는 김성남 당 국제비서가 중국을 찾아 중국공산당 서열 5위인 차이치 중앙정치국 상무위원 겸 중앙서기처 서기와 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장, 카운터파트인 중국공산당 대외연락부(중련부) 부장 등 중국 고위급과 잇따라 면담했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 김정은 국무위원장과의 대화에 꾸준히 관심을 표명하고 있지만, 이달 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한 북미 정상 만남은 일단 성사되지 않았습니다.그러나 김 위원장은 대화 여지는 열어놓은 가운데 핵보유국 지위 인정을 대화의 전제조건으로 내세우며 향후 협상에서 유리한 입지를 확보하려는 태도를 보이고 있습니다.(사진=연합뉴스)