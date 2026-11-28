▲ 26일 국회에서 열린 예산결산특별위원회 제9차 예산안등조정소위원회에서 이광재 소위원장이 회의를 주재하고 있다.

여야는 내년도 예산안 법정 처리 시한을 나흘 앞둔 오늘(28일)도 미래대응기금 사업 등을 두고 입장차를 보이면서 평행선을 달렸습니다.더불어민주당은 미래대응기금이 다가올 미래의 불확실성에 대비해 국가가 보유하는 금융 자산이라고 강조했고, 국민의힘은 미래세대에 대한 부담 전가라며 전면 재검토를 촉구했습니다.전은수 원내대변인은 서면 브리핑에서 "미래대응기금은 빚이 아니라 다가올 파고에 대비하는 방파제"라며 "중장기 재정 안정을 지킬 방파제이자 성장 기반을 더 튼튼하게 만드는 마중물"이라고 밝혔습니다.그는 "미래대응기금에 쌓이는 104조원은 어디로 사라지는 돈이 아니다"라며 "다가올 미래의 불확실성에 대비해 국가가 보유하는 금융자산"이라고 강조했습니다.전 원내대변인은 "국민의힘과 일각에서 예산안과 미래대응기금 신설을 두고 '재정 중독', '빚 중독'이라는 딱지를 붙이고 있다"면서 "진실을 외면한 정치 공세일 뿐"이라고 일축했습니다.그는 "국민의힘이 낡은 구호로 발목을 잡기보다 내실 있는 심사에 나서야 한다"며 "국회가 시한 안에 예산안을 처리해 국민의 삶과 대한민국의 미래를 지키는 데 힘을 모아야 한다"고 촉구했습니다.반면 국민의힘 박성훈 수석대변인은 "반도체 호황은 한때지만 나랏빚은 대를 이어 남는다"며 "100조원의 적자국채를 발행하면서 초과 세수 104조4천억원을 별도 기금에 쌓아두겠다는 것부터 상식에 어긋난다"고 비판했습니다.박 수석대변인은 "정권은 돈 잔치, 미래세대는 빚잔치인가"라며 "일시적인 세수 호황을 영구적인 지출 확대로 연결하는 것은 미래에 대한 대비가 아니라 미래세대에 대한 부담 전가"라고 지적했습니다.이어 "오죽하면 경제학자들이 집단성명까지 냈겠냐"라며 "경제적 타당성도, 지속 가능한 재원도, 실효적인 통제 장치도 입증하지 못한다면 미래대응기금은 원점에서 재검토해야 한다"고 강조했습니다.그러면서 "정부·여당은 국회 의결 없이 주요 지출 항목 금액을 30%까지 변경할 수 있는 특례 처리 의지를 거두지 않고 있다"며 "국민 혈세를 정부의 쌈짓돈처럼 운용하겠다는 선언"이라고 주장했습니다.앞서 국회 예산결산특별위원회(예결위) 예산안조정소위는 12일간의 심사 활동을 전날 종료했지만, 미래대응기금 사업은 모두 의결을 보류했습니다.예결위는 여야 간사 등 소수만 참여하는 소소위를 통해 논의를 이어갈 예정입니다.소소위는 소위에서 조정이 마무리되지 않은 쟁점 예산을 조율하는 비공식 협의체입니다.(사진=연합뉴스)