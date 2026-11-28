▲ 더불어민주당 최민희 최고위원이 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 김민석 대표.

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더불어민주당 윤리심판원이 어제 최민희 최고위원에게 당원 자격정지 2년의 중징계를 내리면서 당내 계파 갈등이 새 국면에 접어들었습니다.최 최고위원이 재심 신청 방침을 밝힌 가운데, 오늘(28일)은 친청계 지지자들이 김민석 대표의 사퇴를 촉구하는 장외 집회를 예고했습니다.오후 5시 국회의사당역 앞에서 김 대표 사퇴, 조희대 대법원장 탄핵, 최 최고위원 징계 반대를 요구하는 집회를 여는 건데, 친청계 현역 의원들이 얼마나 참석하느냐가 갈등의 수위를 가늠할 잣대가 될 전망입니다.어제 윤리심판원은 최 최고위원의 일부 발언이 당의 품위를 훼손했다고 판단했습니다.발단은 지난달 지역구 비공개 간담회였습니다.이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지의 최 최고위원 발언이 알려지자, 김 대표는 지난 12일 윤리감찰을 지시했습니다.징계 심의 과정에서는 여기에 취재진을 '하이에나 떼'로 지칭한 발언과, 지난 2월 딸 결혼식 축의금 논란으로 경고를 받은 전력도 고려된 것으로 전해졌습니다.최 최고위원은 대통령이 의견을 받아들여 판단을 수정할 수 있다는 점을 설명한 사례였다는 취지로 소명했지만, 받아들여지지 않았습니다.당원 자격정지 2년은 자격정지 중 최장으로, 제명 다음으로 무거운 징계입니다.확정되면 최고위원직이 자동 박탈되고, 2028년 4월로 예정된 총선과 같은 해 8월 전당대회에도 출마할 수 없습니다.당원권을 회복한 뒤에도 공천 심사와 경선에서 감산 불이익이 따릅니다.다만 징계가 곧바로 확정되는 것은 아닙니다.최 최고위원은 징계 통보일부터 7일 안에 재심을 신청할 수 있고, 신청이 접수되면 징계 효력은 보류됩니다.윤리심판원은 접수일부터 60일 안에 결론을 내야 하는데, 당내에서는 감경 가능성도 거론됩니다.감경 폭에 따라 총선 출마 여부가 갈릴 수 있는 대목입니다.정청래 전 대표도 2015년 최고위원 시절 발언 논란으로 당직 자격정지 1년을 받았다가 재심에서 6개월로 감경된 전례가 있습니다.징계의 파장은 지도부 구도에도 미칩니다.최 최고위원은 지난 8·17 전당대회에서 18.35%로 1위를 차지해 수석최고위원에 올랐고, 친청계는 선출직 최고위원 5석 중 3석을 확보했습니다.최 최고위원이 직을 잃으면 선출직은 친청 2명 대 친명 2명이 되고, 전체 최고위의 친청계도 3명에서 2명으로 줄어듭니다.2개월 안에 치러야 하는 보궐선거는 중앙위원과 권리당원 투표를 절반씩 반영하는데, 친청계가 자리를 되찾느냐를 놓고 '전당대회 연장전'이 벌어질 수 있습니다.친청계는 당장 형평성을 문제 삼고 있습니다.정청래 전 대표는 "납득할 수 없다"며 "최민희가 중징계면, 김민석 반분신 3자 비밀연합의 해당행위는?"이라고 반문했습니다.한민수 최고위원은 당원이 선출한 수석최고위원직을 박탈할 만큼 중대한 해당행위였느냐고 따졌고, 이성윤 최고위원은 "당대표 앞이라고 해서 원칙과 기준이 달라져서는 안 된다"고 주장했습니다.반면 친명계 일각에서는 '읍참마속'이라는 반응도 나왔습니다.갈등의 또 다른 뇌관은 김 대표에 대한 징계 심사입니다.윤리심판원은 김 대표가 전당대회 때 제기한 '반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합' 의혹 관련 징계 청원을 전체회의에 회부해 심사하기로 했습니다.일부 당원은 법원에 김 대표 직무정지 가처분도 신청한 상태입니다.이런 가운데 김 대표는 오늘 오후 2시 청소년 당원 타운홀미팅에 참석할 예정이어서, 이 자리에서 입장을 낼지 주목됩니다.최 최고위원 징계 재심과 김 대표 징계 심사가 맞물려 있어, 갈등이 단기간에 가라앉기는 어려워 보입니다.(사진=연합뉴스)