▲ 국민의힘 정점식 원내대표
정점식 국민의힘 원내대표는 오늘(28일) '조작기소 특검' 임명과 관련, 이재명 대통령을 겨냥해 "비겁하게 행동하지 말라, 1분 1초라도 대통령답게 처신하라"고 촉구했습니다.
정 원내대표는 이날 페이스북에 글을 올려 "이 대통령의 공소 취소를 위한 '탈옥 특검' 임명 기한이 하루 앞으로 다가왔다. 대통령은 내일까지 민주당이 추천한 이임성 후보자와 조국혁신당이 추천한 이정훈 변호사 중 1명을 임명해야 한다"고 적었습니다.
그러면서 "큰 이변이 없는 한, 민주당이 추천한 이임성 변호사를 임명할 것으로 보인다"며 "이임성 변호사는 넓은 의미에서 '성남-경기라인' 인사로서 이재명 대통령과는 경기도지사 재임 시절부터 친분이 있었고, 특히 도지사 재임 시절 도청 고문변호사까지 맡았던 경력이 밝혀졌다"고 부연했습니다.
정 원내대표는 "그런데, 이재명 대통령이 특검을 '임명'하지 않을 것이라는 관측이 나오고 있다"며 "특검법에는 '대통령이 임명 기한 내 특검을 임명하지 않으면 추천 후보 중 연장자가 자동 임명된다'는 조항이 있기 때문"이라고 지적했습니다.
이어 "두 후보자 중 연장자는 바로 민주당이 추천한 이임성 변호사"라며 "이 대통령은 내일까지 임명을 회피함으로써 이임성 변호사를 특검에 자동 임명할 수 있는 것"이라고 적었습니다.
정 원내대표는 "'탈옥 특검' 비판의 핵심 논거 중 하나가 '자신이 피고인인 사건에 대한 검사를 자신이 고른다'는 점"이라며 "게다가 본인이 과거 경기도청 고문변호사를 맡길 만큼의 개인적 친분과 신뢰가 있는 관계라면, 이해충돌 논란은 더욱 커질 수 밖에 없다"고 꼬집었습니다.
즉, 이 대통령이 직접적인 임명을 하지 않으면서 이 대통령 본인이 특검을 골랐다는 논란을 피해 가는 "얄팍한 수를 쓸 수 있는 것"이라는 주장입니다.
정 원내대표는 "가장 비겁하고, 가장 졸렬하고, 가장 뻔뻔한 방식의 임명"이라며 "설마 일국의 대통령이 본인의 재판을 피하려고 이런 방법까지 쓸 수 있냐는 한탄이 절로 나온다. 하지만 이미 총리에게 특검법 국무회의 대리 의결을 맡긴 이재명 대통령이다. 정치 인생 전체를 '사법 리스크' 회피에 바쳐 온 '법 기술자' 이 대통령이라면 충분히 가능하다고 볼 수 있다"고 덧붙였습니다.
(사진=연합뉴스)
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