▲ 국민의힘 정점식 원내대표

정점식 국민의힘 원내대표는 오늘(28일) '조작기소 특검' 임명과 관련, 이재명 대통령을 겨냥해 "비겁하게 행동하지 말라, 1분 1초라도 대통령답게 처신하라"고 촉구했습니다.정 원내대표는 이날 페이스북에 글을 올려 "이 대통령의 공소 취소를 위한 '탈옥 특검' 임명 기한이 하루 앞으로 다가왔다. 대통령은 내일까지 민주당이 추천한 이임성 후보자와 조국혁신당이 추천한 이정훈 변호사 중 1명을 임명해야 한다"고 적었습니다.그러면서 "큰 이변이 없는 한, 민주당이 추천한 이임성 변호사를 임명할 것으로 보인다"며 "이임성 변호사는 넓은 의미에서 '성남-경기라인' 인사로서 이재명 대통령과는 경기도지사 재임 시절부터 친분이 있었고, 특히 도지사 재임 시절 도청 고문변호사까지 맡았던 경력이 밝혀졌다"고 부연했습니다.정 원내대표는 "그런데, 이재명 대통령이 특검을 '임명'하지 않을 것이라는 관측이 나오고 있다"며 "특검법에는 '대통령이 임명 기한 내 특검을 임명하지 않으면 추천 후보 중 연장자가 자동 임명된다'는 조항이 있기 때문"이라고 지적했습니다.이어 "두 후보자 중 연장자는 바로 민주당이 추천한 이임성 변호사"라며 "이 대통령은 내일까지 임명을 회피함으로써 이임성 변호사를 특검에 자동 임명할 수 있는 것"이라고 적었습니다.정 원내대표는 "'탈옥 특검' 비판의 핵심 논거 중 하나가 '자신이 피고인인 사건에 대한 검사를 자신이 고른다'는 점"이라며 "게다가 본인이 과거 경기도청 고문변호사를 맡길 만큼의 개인적 친분과 신뢰가 있는 관계라면, 이해충돌 논란은 더욱 커질 수 밖에 없다"고 꼬집었습니다.즉, 이 대통령이 직접적인 임명을 하지 않으면서 이 대통령 본인이 특검을 골랐다는 논란을 피해 가는 "얄팍한 수를 쓸 수 있는 것"이라는 주장입니다.정 원내대표는 "가장 비겁하고, 가장 졸렬하고, 가장 뻔뻔한 방식의 임명"이라며 "설마 일국의 대통령이 본인의 재판을 피하려고 이런 방법까지 쓸 수 있냐는 한탄이 절로 나온다. 하지만 이미 총리에게 특검법 국무회의 대리 의결을 맡긴 이재명 대통령이다. 정치 인생 전체를 '사법 리스크' 회피에 바쳐 온 '법 기술자' 이 대통령이라면 충분히 가능하다고 볼 수 있다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)