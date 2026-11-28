▲ '고종 특사' 헐버트, 초등학교 국어 교과서에 실려

한국의 독립을 위해 힘쓴 미국인 선교사이자 교육자인 호머 헐버트(1863∼1949) 박사가 초등학교 국어 교과서에 실렸습니다.헐버트박사기념사업회에 따르면 헐버트 박사의 한글 관련 업적을 소개한 글이 초등학교 4학년 2학기 국어 교과서에 '한글을 사랑한 외국인, 헐버트'라는 제목으로 6페이지에 걸쳐 실렸습니다.교과서에는 1886년 조선에 온 헐버트가 조선 최초의 근대식 관립 교육기관인 육영공원에서 학생들을 가르치고, 조선어를 익혀 세계의 지리와 문화를 소개하는 책 '사민필지'를 한글로 집필한 과정 등이 담겼습니다.'사민필지'는 세계 지도와 함께 각 나라의 지리와 풍속, 제도, 문화 등에 관한 설명을 한글로 담은 책으로, 교과서에는 책의 표지와 수록된 유럽 지도도 소개됐습니다.기념사업회는 이번 교과서 수록에 대해 "20년 숙원의 하나가 이뤄졌다"며 교육부에 감사의 뜻을 표했습니다.이어 "이번 교과서 수록이 헐버트 박사의 한국 사랑을 온 국민에게 알리는 밀알이 될 것으로 확신한다"며 앞으로 박사의 아리랑 관련 업적과 독립운동 업적도 음악 교과서와 중·고등학교 교과서에 올바르게 소개되도록 노력하겠다고 밝혔습니다.헐버트 박사는 육영공원 교사로 활동하면서 한국의 역사, 문화 등에 관한 단행본과 논문, 기고문을 발표했습니다.또한 일제의 한국 침략과 식민지 정책의 부당성을 국제사회에 알리는 활동을 펼쳤습니다.1905년 을사늑약 체결 직전에는 고종 특사로 미국에 파견돼 루스벨트 대통령에게 친서를 전달하려 했으며, 당시 친서 원본이 최근 발견됐습니다.대한민국 정부는 그의 공로를 기려 1950년 건국훈장 독립장, 2014년 금관문화훈장을 각각 추서했습니다.(사진=헐버트박사기념사업회 제공, 연합뉴스)