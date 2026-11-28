▲ 민주콩고 보건의료 종사자가 에볼라 바이러스 예방 백신을 접종하고 있다.

올해 콩고민주공화국(민주콩고)에 에볼라 바이러스가 크게 확산한 가운데 이웃 국가인 우간다에서 메신저 리보핵산(mRNA) 기술로 개발한 에볼라 백신의 임상시험이 시작됐다고 AFP통신이 보도했습니다.현지시간 27일 우간다 바이러스 연구소는 "(미국 제약사)모더나와 협력해 분디부교 계통 에볼라 바이러스 실험용 백신의 임상 1상에 착수했다"고 밝혔습니다.아프리카에서 mRNA 백신의 임상 1상이 실시되는 것은 이번이 처음입니다.이번 임상시험은 1∼65세의 건강한 자원자 224명을 대상으로 백신의 안전성과 면역반응 유도 능력을 평가하는 데 목적이 있습니다.mRNA 백신은 바이러스의 유전정보가 담긴 mRNA를 활용해 만들어집니다.개발이 까다롭지만 한번 기반 기술을 확보해두면 바이러스 유전 정보만 갈아 끼워 신속하게 새로운 백신을 만들 수 있어 차세대 백신 기술로 평가받습니다.코로나19 팬데믹 당시에도 독일 바이오 업체 바이오엔테크와 미국 제약사 화이자가 mRNA 기술을 활용해 빠르게 코로나19 백신 개발에 성공한 바 있습니다.올해 에볼라 바이러스 확산 중심지인 민주콩고에서도 오는 30일부터 실험용 백신 2종을 활용한 임상시험이 시작될 예정입니다.세계보건기구(WHO)에 따르면 올해 민주콩고에서는 지난 5월 에볼라 유행이 선언된 이후로 1만1천여건의 확진 사례가 발생했으며 이 가운데 5천700여명이 사망했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)