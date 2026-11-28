▲ 박홍근 기획예산처 장관과 서영교 국회 법제사법위원장
어제 국회 법제사법위원회에서 서영교 위원장과 충돌한 박홍근 기획예산처 장관이 오늘(28일) 법사위 기능을 개편해야 한다고 주장했습니다.
박 장관은 오늘 오전 페이스북에 "법사위가 다른 상임위 위에 '상원'처럼 군림하는 문제는 하루이틀 사이의 일이 아니"라고 비판했습니다.
그러면서 필요하다면 체계·자구 심사 기능 분리와 전담기구 설치 등 제도 개선 방안을 폭넓게 논의해야 한다고 밝혔습니다.
앞서 어제 법사위 전체회의에서는 더불어민주당 김의겸 의원의 새만금 사업 관련 질의에 박 장관이 답변을 거부했습니다.
이를 두고 같은 당 출신인 박 장관과 서 위원장이 설전을 벌이면서 회의가 한때 정회됐습니다.
박 장관은 어제 올린 글에서 출석을 요구받은 법안과 무관한 지역구 예산 질문이 나왔다며, "예결특위의 일은 예결특위에서 해야 한다"고 설명했습니다.
반면 서 위원장은 어젯밤 페이스북 글로 예비타당성조사 기준을 올리는 법안은 예산 관련 법안이라며, "당연히 질의할 수 있고 정부는 답변해야 한다"고 반박했습니다.
또 해당 장관이 직접 출석하지 않으면 법사위가 법안을 처리해 주지 않는다는 박 장관 주장은 사실이 아니라며, "장관이 고압적이어서는 안 된다"고 지적했습니다.
서 위원장은 자신이 책상을 치며 이야기한 적이 없다며 그런 표현에 유감을 표하고, 이를 인용한 언론에는 정정을 요청했습니다.
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