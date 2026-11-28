▲ 박홍근 기획예산처 장관과 서영교 국회 법제사법위원장

어제 국회 법제사법위원회에서 서영교 위원장과 충돌한 박홍근 기획예산처 장관이 오늘(28일) 법사위 기능을 개편해야 한다고 주장했습니다.박 장관은 오늘 오전 페이스북에 "법사위가 다른 상임위 위에 '상원'처럼 군림하는 문제는 하루이틀 사이의 일이 아니"라고 비판했습니다.그러면서 필요하다면 체계·자구 심사 기능 분리와 전담기구 설치 등 제도 개선 방안을 폭넓게 논의해야 한다고 밝혔습니다.앞서 어제 법사위 전체회의에서는 더불어민주당 김의겸 의원의 새만금 사업 관련 질의에 박 장관이 답변을 거부했습니다.이를 두고 같은 당 출신인 박 장관과 서 위원장이 설전을 벌이면서 회의가 한때 정회됐습니다.박 장관은 어제 올린 글에서 출석을 요구받은 법안과 무관한 지역구 예산 질문이 나왔다며, "예결특위의 일은 예결특위에서 해야 한다"고 설명했습니다.반면 서 위원장은 어젯밤 페이스북 글로 예비타당성조사 기준을 올리는 법안은 예산 관련 법안이라며, "당연히 질의할 수 있고 정부는 답변해야 한다"고 반박했습니다.또 해당 장관이 직접 출석하지 않으면 법사위가 법안을 처리해 주지 않는다는 박 장관 주장은 사실이 아니라며, "장관이 고압적이어서는 안 된다"고 지적했습니다.서 위원장은 자신이 책상을 치며 이야기한 적이 없다며 그런 표현에 유감을 표하고, 이를 인용한 언론에는 정정을 요청했습니다.