▲ 서울중앙우체국

인터넷우체국이 해킹 공격을 받아 등기 우편 이용 고객 11만여 명의 개인정보가 유출됐습니다.과학기술정보통신부 우정사업본부는 해외 IP를 이용한 해커들이 인터넷우체국 모바일 웹사이트에 접속해 지난 17~24일 배달 중이던 등기 우편물의 고객 이름과 주소, 전화번호 등을 조회한 것으로 파악했습니다.해커들이 노린 건 우편물 배달 안내 문자를 받은 고객이 배달 장소를 변경할 수 있도록 한 '수취인 배달장소 변경서비스'였습니다.해당 기간 하루치 정보를 분석한 결과 법인을 포함해 고객 11만 3천여 명의 정보가 유출된 것으로 확인됐습니다.우정사업본부는 지난 25일 오전 정보 유출 정황을 포착한 뒤 수취인 배달장소 변경 서비스와 비회원 로그인 서비스를 임시 중단하고, 해외 IP 주소를 통한 모바일 웹 접속도 전면 차단했습니다.또, 개인정보보보호위원회에 신고하고 경찰에 수사를 의뢰했습니다.우정사업본부는 오늘(28일) 오전부터 피해 고객들에게 문자와 우편 등으로 유출 사실을 알리고 있습니다.또, 우체국을 사칭해 주소 변경이나 추가 배송비 결제를 요구하는 등 의심스러운 문자나 전화에 각별히 주의해 달라고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)