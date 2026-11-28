▲ 조정식 국회의장(왼쪽 세번째)이 27일(현지시간) 호주 캔버라 국회의사당에서 열린 믹타 국회의장회의 제4세션을 주재하고 있다.

조정식 국회의장이 국제회의에서 12·3 비상계엄 위기를 극복한 한국 민주주의의 경험을 소개했습니다.조 의장은 현지시간 27일 호주 캔버라에서 열린 제12차 믹타(MIKTA) 국회의장회의에서, 2024년 12월 3일 비상계엄 선포라는 중대한 헌정 위기를 국민과 국회가 헌법과 법률이 정한 절차에 따라 극복했다고 설명했습니다.조 의장은 "민주주의 회복력이란 갈등이나 위기가 전혀 없는 상태가 아니라, 위기와 갈등이 벌어졌을 때 민주적인 절차와 제도를 통해 평화롭게 조정하고 극복해 내는 능력"이라고 말했습니다.그러면서 그 진정한 힘은 "제도를 지키고자 하는 국민의 의지와 이를 책임 있게 실현하는 의회의 작동"에 있음을 확인했다고 밝혔습니다.조 의장은 또 정치적 양극화와 사회 분열, AI를 악용한 허위정보 확산이 의회 민주주의에 대한 신뢰를 시험대에 올려놓고 있다며, "의회가 민주주의를 지탱하고 발전시키는 출발점이자 최후의 보루가 되어야 한다"고 강조했습니다.조 의장은 이번 회의를 계기로 튀르키예·멕시코·호주 의회 지도자들과 잇따라 만나 의회 교류와 경제·산업 협력 확대 방안도 논의했습니다.특히 호주 상원의장에게는 호주의 가스유보제도와 관련해 한국 기업의 LNG 도입에 차질이 없도록 해달라고 요청했습니다.믹타는 한국과 멕시코, 인도네시아, 튀르키예, 호주 등 5개 중견국 협의체입니다.(사진=국회의장실 제공, 연합뉴스)