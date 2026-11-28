평소 식당 주인이 배송기사들에게 하나씩 건넨 음료수가 기사들의 단체 예약으로 돌아와 훈훈함을 더하고 있습니다.



고깃집을 운영하는 A씨는 지난 26일 SNS에 영수증과 함께 술병이 가득한 사진을 올렸습니다.



이어 "단체 예약 손님들이 오셨는데 들어오자마자 너무 반갑게 인사를 하셨다"며 "우리도 반갑게 인사는 했는데 솔직히 처음엔 누구인지 몰랐다"고 밝혔습니다.



A씨는 "알고 보니 우리 매장에 물건을 배송해주시는 기사님들"이라며 "마스크를 항상 쓰고 일하다 보니 서로 얼굴을 제대로 알아보지 못한 것" 이라고 언급했습니다.



계속되는 사연에는 기사들이 배송을 올 때마다 A씨가 '고생하신다'며 음료수를 건넸는데, 기사들이 그걸 너무 고마워했다는 겁니다.



그리고 기사들이 단체로 모일 때는 A씨의 가게에서 하기로 적극 추천했다는 말에 순간 가슴이 뭉클해졌다고 전했습니다.



그러면서 자신의 행동에 대해 "대단한 일을 한 게 아니다, 그냥 더운 날, 추운 날 고생하는 분들께 작은 마음을 전했을 뿐"이라고 했습니다.



A씨는 "작은 마음을 기억해주시고, 이렇게 몇 배의 따뜻함으로 돌려주시니 정말 감사했다"며 "내가 베푼 작은 친절은 사라지는 게 아니라 누군가의 마음속에 오래 남는다는 걸 배웠다"고 심정을 밝혔습니다.



(취재 : 조기호, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)