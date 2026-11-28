▲ 블랙프라이데이

미국 최대 쇼핑 행사인 블랙프라이데이를 맞아 소비자들이 대규모 할인에 몰리면서 온라인 쇼핑액이 역대 최대치를 기록할 것으로 전망됐습니다.다만 올해 연말 소비 증가분의 상당 부분이 물가 상승에 따른 데다 소비자들이 생활필수품까지 할인 기간에 집중적으로 구매하는 등 온라인 쇼핑 열기 이면에는 고물가에 따른 가계의 생활비 부담이 있다는 분석도 나옵니다.현지시간 27일 AP·로이터통신에 따르면 어도비 애널리틱스는 올해 블랙프라이데이 당일 미국의 온라인 소비액이 지난해보다 9.2% 증가한 129억달러(17조2천408억원)로 사상 최대치를 기록할 것으로 전망했습니다.전날 추수감사절 온라인 소비액도 전자제품과 장난감, 의류 등의 대규모 할인에 힘입어 지난해보다 10.4% 증가한 71억달러로 역대 최대치를 기록했습니다.반면 오프라인 매장 방문은 지난해보다 다소 부진한 모습을 보였습니다.유동인구 분석업체 패스바이에 따르면 이날 오후 1시를 조금 넘긴 시점까지 미국 내 매장 방문 건수는 약 3억3천만건으로 지난해 같은 시간대보다 2% 감소했습니다.올해 연말 쇼핑 시즌은 미국과 이란의 전쟁 여파로 에너지 가격이 상승하고 고물가가 지속되는 가운데 시작됐습니다.전미소매협회(NRF)는 올해 11∼12월 소매판매액이 지난해보다 4%가량 증가해 1조달러를 넘어설 것으로 전망하면서도 매출 증가분의 절반가량이 물가 상승에 따른 것으로 추산했습니다.NRF가 이달 실시한 설문조사에서는 소비자의 82%가 저렴한 선물을 구매하는 등 연말 지출 부담을 줄이기 위한 조치를 취하고 있는 것으로 나타났습니다.블랙프라이데이 할인 행사가 수 주에 걸쳐 진행되면서 소비자들이 연말 선물뿐 아니라 샴푸와 티셔츠 등 일상생활에 필요한 물품을 저렴하게 비축하는 모습도 두드러졌습니다.월마트 미국 사업부의 줄리 바버 최고상품책임자는 소비자들이 할인 행사를 이용해 5달러짜리 베개와 할인된 전기 조리기구 등 가정용품도 구매하고 있다고 설명했습니다.그는 "올해 눈에 띄는 점은 고객들이 매우 신중하게 구매 결정을 내리고 있다는 것"이라고 분위기를 전했습니다.여기에 최근 인공지능(AI) 거품 우려에 따른 증시 조정이 그동안 미국 소비를 뒷받침해온 고소득층의 소비 여력마저 약화할 수 있다는 관측도 나옵니다.뉴욕대 전문대학원의 앤젤리 지안찬다니 강사는 로이터통신에 "소비 증가율 수치 이면에는 경제적 부담에 시달리는 소비자들이 있다"고 지적했습니다.(사진=게티이미지)