▲ 드니 빌뇌브 감독

올해 할리우드 최고 기대작인 '어벤져스: 둠스데이'와 '듄: 파트3'가 같은 날 개봉하며 맞대결을 예고한 가운데 '듄' 시리즈를 연출한 드니 빌뇌브 감독이 솔직한 심정을 밝혔습니다.빌뇌브 감독은 현지시간 27일 타임지와의 인터뷰에서 "디즈니가 역사상 가장 큰 프랜차이즈와 우리 영화를 맞붙여 배치했다"며 "매우 실망했지만, 날짜를 옮기는 것은 불가능했다. 나는 영화의 신들에게 기도하며 운명을 받아들였다"고 털어놨습니다.그러면서 "'어벤져스'는 티라노사우루스고, 우리의 경쟁 상대가 아니라고 생각한다"면서도 "'듄'은 매머드는 아닐지라도 매력적인 소동물이고, 저력이 있다. 두 영화 덕에 역대 최고의 박스오피스 주말이 될지 모른다"고 기대했습니다.다음 달 18일 '어벤져스: 둠스데이'와 '듄: 파트3'는 함께 개봉합니다.큰 사랑을 받았던 흥행작 시리즈의 후속작이 맞붙는 것을 두고, 미 연예매체들은 두 영화의 이름을 합쳐 이날을 '듄스데이'라고 부르고 있습니다.'듄' 시리즈는 항상 위기 속에 개봉했지만, 이번이 가장 어려운 상황이라는 분석도 나옵니다.빌뇌브 감독은 "첫 번째 '듄'은 팬데믹(전염병의 세계적 대유행)이 끝날 때 나왔고, 거친 환경에서 좋은 성적을 거뒀다. 두번째 '듄'은 할리우드 파업 2건 때문에 늦겨울에 개봉해야 했고 이 역시 쉽지 않은 성공을 했다"고 돌이켰습니다.이어 "이번에는 '마침내 팬데믹도, 파업도 없다. 정상 개봉을 하겠다' 했다"고 한 뒤 초대형 프랜차이즈와 맞붙게 된 상황을 자조했습니다.'듄' 시리즈가 원작 소설을 바탕에 두고 있으며, 원작 팬들이 과도한 각색에 거부감을 보였던 점을 묻는 말에는 "당신이 각색하면, 당신은 (원작을) 죽여야 한다"며 "이건 책이 아니고, 어마어마한 존경심을 안고 책에서 영감을 받아 만든 내 영화"라고 강조했습니다.또 "각색은 큰 도전이었다"며 "책에서는 한 문장이었던 것이 영화에서는 15분 분량의 오프닝 전투 장면이었다"고 돌이켰습니다.최근 로버트 패틴슨 캐스팅으로 화제를 모은 '007'시리즈에 대해서도 언급했습니다.차기 007시리즈 연출을 맡은 빌뇌브 감독은 "제임스 본드의 DNA를 바꾸려 온 것이 아니다"라며 "나는 열렬한 본드의 팬이며, 팬들이 내 영화를 보며 재미를 느끼길 바란다"고 말했습니다.(사진=게티이미지)