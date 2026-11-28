▲ 재즈 치점 주니어

미국 프로야구 메이저리그에서 지난해 30홈런-30도루를 달성한 재즈 치점 주니어가 뉴욕 양키스를 떠나 같은 지구의 라이벌 토론토로 향합니다.MLB닷컴은 자유계약선수인 치점이 토론토와 2028년 계약 연장 옵션이 포함된 1년 계약에 합의했다고 보도했습니다.치점은 계약금 600만 달러와 내년 시즌 연봉 1,250만 달러를 받습니다.또, 내년 시즌이 끝난 뒤 치점이 연봉 1,600만 달러에 계약을 연장하면 2년간 총 3,450만 달러를 받게 됩니다.치점이 이를 거절하면 선택권은 토론토에 넘어가는데, 토론토가 연봉 4천만 달러에 계약을 연장하면 2년 총액은 5,850만 달러로 늘어납니다.양측 모두 계약 연장을 포기하면 치점은 보상금 150만 달러를 포함해 1년간 총 2천만 달러를 받고 다시 자유계약선수가 됩니다.지난해 31홈런과 31도루를 기록하며 개인 통산 두 번째로 올스타에 선정된 치점은 올 시즌에는 타율 2할 3푼 1리, 19홈런, 55타점에 그쳤지만 개인 한 시즌 최다인 41개의 도루를 기록했습니다.올 시즌 팀 홈런과 득점 모두 메이저리그 최하위에 머문 토론토는 장타력과 빠른 발을 겸비한 치점을 주전 2루수로 기용할 전망입니다.(사진=AP, 연합뉴스)