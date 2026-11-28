▲ 우승 후 세리머니 하는 주정훈

한국 장애인 태권도의 간판 주정훈이 세계선수권대회에서의 패배를 닷새 만에 설욕하며 그랑프리 파이널 정상에 올랐습니다.주정훈은 카자흐스탄 아스타나에서 열린 월드 패러태권도 그랑프리 파이널 남자 80kg급 결승에서 튀르키예의 에므레 불구르를 라운드 점수 2대 0으로 물리쳤습니다.주정훈은 지난 22일 무주에서 열린 세계선수권대회 준결승에서 경기 종료 0.84초를 남기고 불구르에게 역전을 허용해 동메달에 머물렀고, 불구르는 이 대회에서 우승했습니다.닷새 만에 다시 불구르를 만난 주정훈은 잇따른 몸통 공격으로 1라운드를 14대 2로 가볍게 따냈습니다.2라운드에서는 종료 6초 전까지 16대 16으로 팽팽하게 맞섰는데, 절묘한 왼발 돌려차기로 균형을 깨뜨린 뒤 20대 18로 승부를 마무리했습니다.8강부터 결승까지 단 한 라운드도 내주지 않고 우승한 주정훈은 세계선수권대회의 아쉬움을 씻고 시즌 마지막 그랑프리를 금빛으로 장식했습니다.(사진=세계태권도연맹(WT) 제공, 연합뉴스)