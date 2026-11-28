▲ 묀헨글라트바흐-브레멘 경기 장면

독일 프로축구 묀헨글라트바흐의 옌스 카스트로프가 부상에서 복귀한 뒤 두 경기 연속 선발 출전했습니다.카스트로프는 브레멘과 분데스리가 11라운드 원정 경기에서 왼쪽 윙백으로 선발 출전해 후반 30분 교체될 때까지 75분을 뛰었습니다.어깨 부상으로 시즌 초반 결장했던 카스트로프는 지난 8라운드부터 그라운드에 복귀했습니다.카스트로프는 공격포인트를 올리지는 못했지만, 패스 성공률 89%, 슈팅 2회 등을 기록했고, 축구 통계 업체 풋몹은 그에게 평점 7.0을 매겼습니다.묀헨글라트바흐는 브레멘과 6골을 주고받는 난타전 끝에 3대 3으로 비겼습니다.전반 27분 케빈 딕스의 페널티킥 선제골과 프랑크 오노라의 두 골을 앞세워 3대 1로 앞서갔지만, 경기 막판 내리 두 골을 내줬습니다.브레멘의 독일 국가대표 공격수 니클라스 퓔크루크는 후반 추가시간, 상대 수비수가 제대로 걷어내지 못한 공을 골키퍼보다 한발 앞서 슈팅으로 연결해 극적인 동점골을 터뜨렸습니다.분데스리가 득점 1위를 달리는 퓔크루크는 올 시즌 리그 11호 골을 기록했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)