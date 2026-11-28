▲ 국민의힘 박성훈 수석대변인

국민의힘은 오늘(28일) 내년 정부 예산안과 미래대응기금 신설에 대해 "국민 혈세가 정권의 쌈짓돈으로 전락하는 것을 결코 용납하지 않을 것이며, 미래세대에 무책임하게 빚을 떠넘기는 재정 운용을 철저히 막겠다"고 밝혔습니다.국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 논평에서 "이재명 정부의 162조 원 미래대응기금에 경제학계마저 집단으로 경고장을 날렸다"며 "국회예산정책처의 잇따른 문제 제기에 이어 한국재정학회·한국경제학회 등 10개 학회 전·현직 회장단 등 45명이 전면 재검토를 촉구했다. 오죽하면 경제학자들이 집단 성명까지 내고 나섰겠느냐"고 지적했습니다.박 수석대변인은 "100조 원의 적자국채를 발행하면서 초과 세수 104조 4,000억 원을 별도 기금에 쌓아두겠다는 것부터 상식에 어긋난다"며 "빚을 갚을 돈이 생겼는데도 빚은 그대로 두고 별도의 돈주머니를 만들겠다는 것으로, 나라 살림을 책임지는 정부가 내놓은 재정 운용 방안이라고는 믿기 어려운 발상"이라고 말했습니다.아울러 "기금 사업계획은 더욱 가관"이라며 "국토교통부는 1조 4,000억 원짜리 청년 지원 주택 사업을 신청하면서 기존 임대 주택의 공실 규모와 임대 실적조차 답변하지 못했고, 보건복지부는 수십 년간 지속될 아동기본수당을 한시적 기금 사업에 밀어 넣었다. 기초자료도, 재원 대책도 없이 일단 돈부터 확보하겠다는 식의 예산 편성이 어디 있느냐"고 따졌습니다.박 수석대변인은 "상황이 이런데도 이재명 정부와 민주당은 국회 의결 없이 주요 지출 항목의 금액을 30%까지 변경할 수 있는 특례 처리 의지를 거두지 않고 있다"며 "사용처도 불분명한 천문학적 기금을 만들면서 국회의 재정 통제까지 약화하겠다는 것은, 국민 혈세를 정부의 쌈짓돈처럼 운용하겠다는 선언"이라고 비판했습니다.그러면서 "반도체 호황은 한때지만, 나랏빚은 대를 이어 남는다. 정권은 5년이면 떠나지만, 국민이 갚아야 할 빚에는 임기가 없다"며 "경제적 타당성도, 지속 가능한 재원도, 실효적인 통제 장치도 입증하지 못한다면 미래대응기금은 원점에서 재검토해야 한다"고 촉구했습니다.(사진=박성훈의원실 제공, 연합뉴스)