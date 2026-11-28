▲ 인천공항 출국장 (자료화면)

군 복무를 마친 남성이 여행가방에 공포탄을 넣은 채 출국하다가 공항 보안검색에서 적발되는 일이 또다시 발생했습니다.28일 인천국제공항경찰단 등에 따르면 지난 26일 오전 8시쯤 인천공항 제2여객터미널 보안검색장에서 5.56㎜ 공포탄 1발이 적발됐습니다.이 공포탄은 당시 일본으로 떠나려던 A씨의 휴대용 여행가방에서 발견된 것으로 파악됐습니다.A씨는 전역하면서 가방에 공포탄을 넣어둔 사실을 기억하지 못하고 항공기에 탑승하려 한 것으로 알려졌습니다.이와 유사한 상황은 불과 한 달 전에도 발생했습니다.지난달 26일 오전 8시 5분쯤 인천공항 2터미널에서 독일로 출국하던 군인 출신 B씨의 가방에서도 5.56㎜ 공포탄 1발이 발견됐습니다.B씨는 과거 군 전역 후 가방에 있던 공포탄을 발견하고 따로 보관해오던 사실을 잊은 채 출국하려던 것으로 전해졌습니다.전역자들의 여행가방에서 잇따라 공포탄이 적발되면서 군 당국의 탄약 관리 체계에도 의문이 제기되고 있습니다.익명을 요청한 항공업계 관계자는 "한 달 사이 두 차례나 인천공항 보안검색에서 적발될 정도면 전반적인 탄약류 관리에 허점이 있는 것은 아닌지 우려된다"고 말했습니다.공포탄은 실탄과 달리 탄두는 없지만 화약이 들어 있고 발사 시 폭발음과 화염이 발생해 항공기 내 반입이 금지된 위해물품으로 분류됩니다.군 당국은 현장에서 수거된 공포탄을 인계받아 구체적인 사건 경위를 조사하고 있습니다.(사진=연합뉴스)