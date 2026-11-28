▲ 홍익표 통일부 장관 후보자

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국민의힘은 오늘(28) 홍익표 통일부 장관 후보자가 국회의원 시절 배우자 보유 주식에 대한 백지신탁 의무가 생기자 제도의 위헌성을 주장하며 소송을 냈다는 SBS의 단독 보도와 관련, 홍 후보자를 향해 "남에게는 엄격한 잣대를, 자신에게는 '연좌제 금지'까지 운운하는 '내로남불'이자 공직 윤리의 이중 잣대"라고 비판했습니다.국민의힘 조용술 대변인은 이날 논평에서 "정상적인 공직자라면 백지신탁 심사위의 결정에 따르거나 상임위를 옮기는 등 이해 충돌을 해소하는 것이 상식"이라며 "그런데 홍 후보자는 나만 예외라는 듯 심사위의 적법한 판단에 정면으로 맞선 것"이라고 지적했습니다.조 대변인은 "심지어 홍 후보자의 배우자가 공동대표로 있거나 임원으로 재직했던 기업들이 조달청 나라장터를 통해 공공기관 사업을 수주한 사실까지 드러났다"며 "이해 충돌 소지가 제기된 만큼 입찰과 계약 과정에서 부당한 영향력 행사는 없었는지 철저한 검증이 필요하다"고 강조했습니다.그러면서 "이재명 대통령에게 묻겠다"면서 "대통령이 말한 '패가망신'은 측근을 제외한 사람에게만 적용되는 원칙인가? 아니면 이해 충돌 논란의 중심에 선 홍 후보자에게도 예외 없이 적용되는 건가"라고 덧붙였습니다.앞서 SBS는 어제(27일) 홍 후보자가 국회의원 시절 배우자의 주식을 처분해야 할 상황에 놓이자 위헌적인 제도라며 소송을 냈고, 홍 후보자의 배우자가 대표로 있거나 임원으로 일했던 업체들이 국회 기획재정위원회의 감독을 받는 조달청을 통해 공공기관 공사를 수주했다는 내용 등을 단독 보도했습니다.이에 대해 홍 후보자 측은 SBS에 "배우자의 비상장 주식이 직무 관련성이 없다고 판단돼 법원의 최종 판단을 구하고자 소송을 냈던 것"이며 "국회의원 재직 당시 배우자가 후보자와 관련됐거나 이해 충돌과 관련된 관급 공사에 입찰하거나 공사를 맡은 적이 없다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)