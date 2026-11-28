▲ 잭슨 코이번

미국 프로골프 PGA 투어의 21살 신인 잭슨 코이번이 이벤트 대회인 스킨스 게임에서 단 한 번의 샷으로 27억 원에 가까운 거액을 거머쥐었습니다.코이번은 미국 플로리다주 애틀랜틱 필즈 골프클럽에서 열린 스킨스 게임에서 메이저 챔피언 3명을 제치고 정상에 올랐습니다.홀마다 상금이 걸리고 승부를 가리지 못하면 상금이 다음 홀로 이월되는 방식으로 진행된 이번 대회에서 마지막 18번 홀에는 무려 200만 달러의 상금이 걸렸습니다.18번 홀에서도 승부를 가리지 못해 108m 거리에서 홀에 가장 가깝게 공을 붙이는 방식으로 연장전이 펼쳐졌는데, 코이번은 브룩스 켑카보다 홀에 더 가까이 공을 붙여 200만 달러의 주인공이 됐습니다.코이번은 총상금 400만 달러 가운데 절반이 넘는 237만 5천 달러, 우리 돈 약 32억 원을 챙겼습니다.아마존 프라임의 이벤트로 열린 이번 대회에서 브룩스 켑카가 70만 달러, 저스틴 토머스가 47만 5천 달러, 클라크가 45만 달러를 따냈습니다.올해 PGA 투어에 데뷔한 코이번은 지난 7월 3M 오픈에서 세계랭킹 1위 스코티 셰플러를 제치고 우승하며 돌풍을 일으켰습니다.(사진=게티이미지)