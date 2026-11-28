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미국 프로야구 메이저리그 디트로이트 타이거스가 김하성의 영입을 공식 발표했습니다.디트로이트 구단은 오늘 공식 SNS에 디트로이트 유니폼을 입은 김하성의 합성 사진과 함께 환영 메시지를 올리며 영입 사실을 알렸습니다.미국 언론에 따르면 김하성의 계약 조건은 1년 500만 달러로, 성적에 따라 최대 100만 달러의 보너스를 추가로 받을 수 있습니다.올 시즌 잇따른 부상 속에 타율 1할 1푼 6리의 극심한 부진에 시달린 김하성은 애틀랜타에서 받았던 연봉보다 75%나 줄어든 금액에 계약했습니다.샌디에이고와 탬파베이, 애틀랜타에 이어 빅리그에서 네 번째 팀에 몸담게 된 김하성은 디트로이트에서 재기에 성공하면 다시 대형 장기 계약을 노려볼 수 있습니다.유격수와 2루수, 3루수를 모두 소화할 수 있는 김하성은 디트로이트에서 주로 유격수로 출전할 것으로 예상됩니다.디트로이트 구단은 김하성 등의 영입으로 40인 로스터에 자리를 마련하기 위해 타이완 출신 내야수 정쭝저 등을 방출 대기 조처했습니다.(사진=MLB 디트로이트 구단 인스타그램 계정 캡처, 연합뉴스)