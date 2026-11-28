국제유가가 현지시간 27일 중동 지역의 원유 공급 차질 우려가 지속되는 가운데서도 하락했습니다.



이날 ICE선물거래소에서 내년 1월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 95.44달러로 전 거래일보다 1.13달러(1.17%) 하락했습니다.



뉴욕상업거래소에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 1월물 선물 종가는 배럴당 83.08달러로 0.60달러(0.72%) 내렸습니다.



브렌트유는 이번 주 3.1% 오르며 4주 만에 주간 상승세를 나타냈습니다.



반면 WTI는 0.4% 하락했습니다.



이란의 호르무즈 해협 통과 선박 공격과 예멘의 친이란 반군 후티의 사우디아라비아 에너지 시설 공격 등으로 원유 공급 차질 우려가 지속되고 있습니다.



사우디아라비아 에너지부는 국영 석유회사 아람코의 자잔 정유시설이 전날 발사체에 맞아 근로자 1명이 숨지고 일부 시설의 가동이 일시 중단됐다고 밝혔습니다.



원유 중개업체 리퀴디티 에너지의 마크 셰이퍼는 로이터통신에 "중동 에너지 시설과 유조선에 대한 공격으로 공급 차질 문제가 다시 주목받고 있다"고 말했습니다.



시장은 오는 29일 열리는 석유수출국기구(OPEC)와 주요 산유국 협의체인 OPEC+ 회의에도 주목하고 있습니다.



로이터통신은 관련 논의에 정통한 소식통 3명을 인용해 OPEC+가 내년 1분기 산유량 목표를 현 수준으로 유지할 전망이라고 보도했습니다.