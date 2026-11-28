▲ 국민의힘 박성훈 수석대변인

국민의힘은 오늘(28일) 민주당의 '조작기소 특검' 후보 추천과 범여권 주도로 이용철 법무부 장관 후보자의 인사청문보고서가 채택된 데 대해 "대통령 한 사람의 죄를 지우기 위해 대한민국 사법 체계와 헌정 질서가 처참하게 유린 당하고 있다"고 비판했습니다.국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 논평에서 "이 후보자는 국회 인사 청문회에서 '이재명 대통령 사건의 공소 취소를 지휘하지 않겠다'는 지극히 상식적인 말 한마디조차 끝내 하지 못한 인물"이라며 이렇게 비판했습니다.박 수석대변인은 "법무부 장관을 뽑는 것인지, 대통령 개인의 형사 사건 해결사를 뽑는 것인지 묻지 않을 수 없다"며 "국민 혈세로 대통령 개인 변호사를 임명하겠다는 광기 어린 대국민 선전포고이자 국가 시스템 붕괴 선언"이라고 말했습니다.이어 "'탈옥 특검'과 '방탄용' 법무부 장관 임명, 검찰총장 후보 물갈이 시도, 나아가 대법관 후보 제청 반려와 조희대 대법원장 탄핵 압박까지, 지금 이 대통령과 민주당이 벌이는 모든 촌극의 끝은 오직 하나, 바로 '이재명 대통령 사건 공소 취소'"라며 "결백하다면 법정에서 당당히 무죄를 다투면 될 일"이라고 꼬집었습니다.박 수석대변인은 그러면서 "이 대통령과 민주당이 법치주의를 짓밟고 기어코 '공소 취소' 방아쇠를 당긴다면, 그것은 대통령을 구하는 구명줄이 아니라 이 정권의 몰락과 퇴출의 날이 될 것"이라고 경고했습니다.(사진=연합뉴스)