▲ 나시오날 입단한 송민규

축구 국가대표 공격수 송민규가 포르투갈 무대 데뷔골을 터뜨리며 소속팀 나시오날의 2연승을 이끌었습니다.송민규는 포르투갈 프로축구 정규리그 12라운드 마리티무와 원정 경기에 선발 출전해 전반 36분 선제골을 터뜨렸습니다.왼쪽 측면에서 미겔 바에사의 패스를 받은 송민규는 현란한 몸놀림으로 수비수를 따돌린 뒤, 각도가 거의 없는 위치에서 오른발 바깥쪽으로 절묘하게 감아 차 골망을 흔들었습니다.지난 8월 K리그1 FC서울을 떠나 나시오날에 입단한 송민규는 공식전 8경기 만에 데뷔골을 터뜨리며 시즌 1골 1도움을 기록했습니다.송민규는 팀이 2대 0으로 앞선 후반 25분 교체됐고, 나시오날은 2대 1로 승리했습니다.지역 라이벌전인 '마데이라 더비'에서 승리를 거두며 2연승을 달린 나시오날은 4승 1무 7패, 승점 13으로 11위에 올라섰습니다.포르투갈 축구 전문 매체 제로제로는 송민규를 이날 경기 최우수선수로 선정했습니다.지난 17일 카타르와 A매치에서 결승골을 도왔던 송민규는 소속팀에서도 데뷔골을 터뜨리며 상승세를 이어갔습니다.(사진=나시오날 SNS 캡처, 연합뉴스)