▲ 하마스 무장 대원들

이스라엘이 팔레스타인 무장정파 하마스의 지도자의 아들을 겨냥해 공습을 벌였지만, 암살에 실패했습니다.현지시간 27일 로이터와 AFP 통신에 따르면 이날 새벽 팔레스타인 가자시티 서쪽 리말 지역에서 하마스 수장 칼릴 알하이야의 아들 이즈 알딘 알하이야(29)와 그의 가족이 머물던 한 주거용 아파트가 이스라엘의 공습을 받았습니다.그러나 이즈 알딘 본인과 그의 가족, 미망인인 그의 형수 등이 모두 공격에서 살아남았다고 전했다.하마스 정치국 고위 간부인 바셈 나임은 이번 공격에 대해 "알하이야의 아들을 겨냥한 이스라엘의 '국가 테러'에 해당한다"고 비난하면서 이즈 알딘이 알하이야의 아들 5명 중 유일한 생존자라고 말했습니다.다른 아들 4명은 앞선 이스라엘의 공격으로 숨졌다고 AFP는 전했습니다.알하이야 본인도 지난해 하마스 측 휴전 협상 대표로서 중재국인 카타르에 머물던 중 이스라엘의 공습 표적이 됐다가 가까스로 살아남은 바 있습니다.앞서 이스라엘은 지난해 9월 카타르 수도 도하에 머무는 하마스 협상단 인사들을 노리고 공습을 벌인 바 있습니다.당시 알하이야를 포함한 하마스 고위인사들은 목숨을 건졌지만 당시 공격으로 알하이야의 아들 1명과 보좌관, 경비인력 등 5명이 숨졌습니다.로이터에 따르면 하마스는 이날 성명을 내고 이스라엘이 지난해 체결된 휴전 합의를 무력화하려 한다고 비난했습니다.이어 이스라엘이 계속 공격할 경우 그에 대한 전적인 책임은 이스라엘 측에 있다고 밝혀 보복 가능성을 시사했습니다.이에 대해 이스라엘군은 이 공격에 즉각적인 입장을 내놓지 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)