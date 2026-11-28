▲ 파도로 무너져내린 퍼시피카 부두

높은 파도와 '극대 만조'(king tides)로 인해 미국 서부 기차선로가 물에 잠기고, 부두가 무너지는 등 해안가 지역 피해가 잇따르고 있습니다.현지시간 27일 ABC방송 등에 따르면 이날 미 국립기상청(NWS)은 캘리포니아주 오렌지·샌디에이고 카운티에 해안 홍수 경보를 내렸고, 말리부와 로스앤젤레스(LA) 카운티 해변에도 해안 홍수 주의보를 발령했습니다.산타바버라와 카탈리나섬, 벤투라 카운티 등 태평양과 맞닿은 대부분의 지역에 해안 홍수 주의보가 내려졌습니다.캘리포니아 해안을 따라 이어지는 암트랙 퍼시픽 서프라이너도 거센 파도로 인해 샌클레멘테 선로가 유실되면서 전날부터 어바인과 오션사이드 사이 열차 운행이 중단됐습니다.AP통신은 전날 퍼시피카 해변의 상징물이었던 335ｍ 길이의 부두(Pier)가 무너져 내렸다고 전했습니다.만조로 인해 샌프란시스코 주변 해안 주택가가 침수됐고, 샌프란시스코만 지역에는 최고 9ｍ 높이의 높은 파도가 예상됐습니다.워싱턴주도 최북단 왓컴 카운티까지 홍수 경보가 내려졌고, 오리건주 북서부 해안에도 조수 피해가 예고됐습니다.전날 오전 샌타바버라 최고 수위는 약 2.5ｍ, 라호야는 2.4ｍ로 역대 최고 기록을 세웠습니다.LA항구 수위는 2.5ｍ로 1923년 측정을 시작한 이래 기록된 최고 수치(10월 17일)와 동률을 이뤘습니다.이는 매년 찾아오는 극대 만조와 엘니뇨(적도 부근 태평양 중부·동부 해수면 온도가 비정상적으로 높아지는 현상)에 따른 해수면 상승, 태평양 폭풍 등이 겹친 데 따른 것입니다.해안가 주민들은 지난달부터 이어진 침수 사태에 우려를 표했습니다.선셋비치에 사는 주민은 KTLA에 "이곳에 산 지 6년 동안 이렇게 심했던 적은 없었다"며 "10월에는 집 전체가 물에 잠겼고, 이번에는 물이 들어오지 않아 다행이지만 정신적으로 탈진할 것 같다"고 호소했습니다.전문가들은 이 같은 해수면 상승이 일시적인 현상이 아니라 앞으로 이어질 '뉴노멀'이 될 수 있다고 경고했습니다.기상학자 앨릭 보그다노프는 AP통신에 "엘니뇨는 자연적인 현상이지만, 우리가 지금 보고 있는 해수면 상승은 그렇지 않다"며 "이번 침수는 2030년대와 그 이후의 미래에 대한 예고편"이라고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)