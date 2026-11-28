▲ 조희대 대법원장

국민의힘은 오늘(28일) 민주당이 추진하는 조희대 대법원장 탄핵 추진을 두고 "여당 내부에서도 경고와 우려의 목소리가 나온다"며 "즉각 중단하라"고 촉구했습니다.국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 논평에서 "민주당 원로인 유인태 전 국회 사무총장에 이어 이재명 대통령의 측근으로 꼽히는 정성호 의원까지 공개적으로 신중론을 제기하고 나섰디"며 "민주당 내부에서조차 이처럼 우려가 나오는 것은 이번 탄핵이 얼마나 무리한 추진인지 보여주는 대목"이라고 지적했습니다.그러면서 "대법원의 판결이 자신들의 기대와 다르다고 대법원장을 탄핵하겠다는 발상 자체가 삼권분립과 사법부 독립에 대한 정면 도전"이라며 "헌법의 종말이자, 민주주의에 대한 사망선고"라고 비판했습니다.박 수석대변인은 "민주당은 지금이라도 무리한 탄핵 추진을 즉각 중단하라"며 "사법부를 정치적 이해관계에 따라 흔들고 길들이려는 시도는 결코 용납될 수 없다. 국민의힘은 헌법이 보장한 사법부의 독립과 삼권분립을 지키기 위해 단호히 맞설 것"이라고 밝혔습니다.국민의힘 최수진 원내수석대변인은 논평에서 "법원 또한 경고하고 나섰다. 창원지법 전체 판사회의가 '사법권 독립과 권력 분립 훼손'을 공식 지적했고, 전국법관대표회의 의장도 사법부를 향한 부당한 압력이라고 직격했다"며 "대한변협 등 변호사 단체에 이어 서울 법대 동기생들까지 나서 직무 공백과 재판 독립 침해를 규탄했다"고 밝혔습니다.최 원내수석대변인은 "그런데도 민주당은 '5당 연대' 뒤에 숨어 책임을 덜려하고, 다음 달 3일 연석회의까지 소집해 연내 처리를 강행할 태세"라며 "이는 대법원장 직무를 정지시키고, 사법부 전체를 겁박하려는 치졸한 복수"라고 꼬집었습니다.국민의힘 조용술 대변인도 논평에서 "국제변호사협회는 대한변호사협회의 탄핵 재고 촉구 성명을 지지하며, 사법부 독립과 권력분립을 존중해야 한다고 선언했고, 이에 앞서 아시아·태평양 지역 법률가 협회도 현 정권이 법원을 상대로 취하는 조치에 대해 극도의 우려를 표명했다"고 밝혔습니다.그러면서 "이미 다수의 국민이 조희대 대법원장 탄핵에 반대하고, 법조계부터 국제사회까지 이재명 정권의 권력 폭주를 우려하고 있는데도, 오로지 권력을 앞세운 탄핵 열차는 멈출 줄을 모른다"며 "권력의 힘으로 사법부를 발아래 두려는 오만한 시도는 절대 성공할 수 없다. 국민의 상식이 반드시 그 폭주를 분쇄할 것"이라고 경고했습니다.(사진=연합뉴스)