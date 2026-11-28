미국 뉴욕증시의 3대 주요 주가지수가 현지시간 27일 AI 투자에 대한 우려가 완화되면서 일제히 상승했습니다.



이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 591.99포인트(1.18%) 오른 50,774.94에 거래를 마쳤습니다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전 거래일보다 114.71포인트(1.60%) 오른 7,297.49에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 543.70포인트(2.31%) 오른 24,129.50에 각각 마감했습니다.



전날 추수감사절을 맞아 휴장했던 뉴욕증시는 이날 오후 1시 조기 폐장했습니다.



이번 주 뉴욕증시는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀 소식에 폭등했다가 AI 투자 수익성에 대한 우려가 재부각되면서 급락하는 등 극심한 변동성을 나타냈습니다.



이날 기술주 반등에 힘입어 3대 지수는 모두 큰 폭의 주간 상승률을 기록했습니다.



다우지수와 S&P 500지수는 이번 주 5% 넘게 오르며 각각 2022년 10월과 지난해 4월 이후 가장 높은 주간 상승률을 기록했습니다.



나스닥 지수도 이번 주 6% 넘게 올라 지난 4월 이후 최대 주간 상승률을 나타냈습니다.



이날 마이크론(7.34%), SK하이닉스 ADR(7.38%), AMD(4.89%), 브로드컴(3.81%) 등 반도체주들의 강세가 눈에 띄었습니다.



필라델피아 반도체지수도 4.69% 급등했습니다.



다만 엔비디아 상승 폭은 0.88%에 그쳤습니다.



AI 개발업체 앤트로픽은 11% 가까이 급등하며 공모가(83달러)를 다시 상회했습니다.



추수감사절 연휴로 거래량이 줄어든 가운데 매도세가 잦아든 것도 주가 반등에 영향을 미쳤습니다.



UBS의 제리 파울러 주식 전략가는 "매도세가 소진되고 있다는 신호가 매우 많다"며 거래량이 적은 상황에서는 소폭의 매수세 유입만으로도 주가가 상당폭 오를 수 있다고 설명했습니다.



다만 AI 투자의 수익성과 자금조달 비용 상승 등을 둘러싼 우려는 여전히 해소되지 않은 상탭니다.



이번 주 발표된 10월 개인소비지출(PCE) 가격지수도 미 연방준비제도(Fed·연준)가 향후 수개월간 잇따라 기준금리를 인상할 것이란 시장 전망에 힘을 실었습니다.



시장 분석업체 세븐스 리포트의 톰 에세이는 "시장이 앞으로의 상황을 명확히 파악할 수 있을 때까지 변동성이 지속될 것으로 예상해야 한다"고 말했습니다.



위험자산 투자심리가 회복되면서 미 국채 가격은 하락했습니다.



뉴욕증시 마감 무렵 10년 만기 미 국채 수익률은 4.93%로 전 거래일보다 7bp(1bp=0.01%포인트) 상승했습니다.



'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전 거래일보다 2.99포인트(11.16%) 하락한 23.81을 나타냈습니다.