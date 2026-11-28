내년 국민연금 보험료를 지원받을 수 있는 저소득 지역가입자가 98만5천명으로 늘어납니다.



지원 대상 소득 기준이 월 80만원 미만에서 100만원 미만으로 완화되면서 올해보다 약 25만명이 추가로 혜택을 받을 수 있게 됩니다.



보건복지부는 보다 많은 저소득 지역가입자가 충분한 국민연금 가입 기간을 확보해 노후 소득을 준비할 수 있도록 내년 정부 예산안에 이 같은 확대 방안을 편성했다고 밝혔습니다.



지난달 국회 국정감사에서 소득 기준 상향 추진 의사를 밝혔던 데서 한 발 더 나아가 구체적인 지원 대상 규모와 예산을 제시한 것입니다.



연도별 지원 대상 추이를 보면 확대 폭이 뚜렷합니다.



2025년에는 보험료 납부를 중단했다가 다시 내는 납부재개자 19만3천명만 지원 대상이었습니다.



올해부터는 납부재개 여부와 상관없이 기준소득월액 80만원 미만 저소득 지역가입자 73만6천명으로 지원 대상을 확대했고, 내년에는 기준소득월액 100만원 미만의 98만 5천 명으로 대상을 한층 넓혔습니다.



2년 만에 지원 대상이 5배 이상으로 늘어난 셈입니다.



기준소득월액은 국민연금 보험료를 산정하기 위해 가입자의 월 소득을 기준으로 정한 금액을 뜻합니다.



소득과 재산 요건을 충족하는 지역가입자는 연금보험료의 50%를 생애 최대 12개월간 지원받을 수 있으며, 올해 기준 월 최대 지원액은 3만7천950원입니다.



현행 국민연금법 제100조의4에 따르면 지역가입자 연금보험료 지원 기간은 최대 12개월을 초과할 수 없습니다.



실제 이 사업이 시행된 2022년 7월부터 올해 6월까지 누적 기준으로 12개월분을 모두 지원받은 가입자는 21만2천명에 이릅니다.



정부는 이처럼 이미 지원 상한에 도달해 추가 지원 대상에서 제외되는 기존 수혜자 규모를 고려해 내년 관련 예산안을 올해와 같은 823억6천700만원으로 편성했습니다.



확대된 지원 제도가 현장에서 실질적인 노후 준비로 이어지려면 대상자들이 제도를 정확히 알고 신청하는 것이 중요합니다.



복지부는 저소득 지역가입자에 대한 지원을 앞으로도 계속 확대하는 한편 제도를 몰라서 보험료 지원을 받지 못하는 사람이 없도록 전화와 우편, SNS 등을 통한 개별 안내를 강화할 계획입니다.