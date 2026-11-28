데이팅 애플리케이션(앱)에서 처음 만난 남성에게 성폭행당했다고 허위로 경찰에 신고한 여성이 약 2년 만에 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.



28일 법조계에 따르면 창원지법 형사4단독 석동우 판사는 지난 11일 무고 혐의로 기소된 20대 여성 A씨에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고하고, 사회봉사 80시간을 명령했습니다.



그는 2024년 11월 25일 오전 3시 25분쯤 인천 미추홀구 한 호텔 객실에서 "살려주세요"라고 112 신고를 한 뒤 출동 경찰관에게 데이팅 앱에서 처음 만난 B씨로부터 성폭행당했다는 취지의 허위 진술을 한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌습니다.



그러나 B씨는 A씨와 합의로 성관계를 하려고 했을 뿐 성폭행을 한 적이 없었던 것으로 조사됐습니다.



재판부는 "무고죄는 피해자를 부당한 형사 처벌을 받을 위험에 빠뜨리는 범죄로 엄벌할 필요가 있다"며 "B씨는 강간 혐의로 수사받게 돼 상당한 정신적 고통을 느꼈을 것으로 보인다"고 꾸짖었습니다.



다만 재판부는 "범행을 인정하고 반성하는 태도를 보이는 점과 B씨가 기소되지 않은 점, 동종 내지 벌금형을 초과하는 형사처벌 전력이 없는 점 등을 종합했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.